28.05.2018

20,66%: Weltrekord bezüglich Wandlungseffizienz von 60-Zellen-Modul

LONGi Solar hat bekannt gegeben, dass China General Certification Center (CGC), eine renommierte unabhängige Testorganisation, hat bestätigt, dass das 60-Zellen-Bifacial-Shingling-Modul von LONGi Solar eine Wandlungseffizienz auf der Vorderseite von 20,66% erreicht hat - die bisher höchste auf der ganzen Welt.

Dr. Lv Jun, Vizepräsident von LONGi Solar, sagte: "Dieser Durchbruch bei der Modulwandlungseffizienz hat das Entwicklungspotenzial von monokristallinen PERC-Zellen weiter bestätigt. Wir glauben fest daran, dass Mainstream-Produkte in den nächsten drei Jahren dadurch vollständig ersetzt und die Stromerzeugungseffizienz und -zuverlässigkeit von PV-Systemen nachhaltig verbessert werden, wodurch wiederum die Stromgestehungskosten (LCOE) gesenkt werden können und für die Kunden mehr Vorteile entstehen."

Basierend auf der hohen Wandlungseffizienz von einseitigen PERC-Zellen generieren Bifacial-PERC-Zellen Strom sowohl auf der Vorder- als auch auf der Hinterseite, wodurch eine um 10-25% höhere Rendite bei ähnlichen Kosten wie bei einseitigen PERC-Zellen entsteht. In Zukunft wird der Marktanteil von PERC-Bifacial-Modulen rasch ansteigen.

Dies ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass LONGi Solar die Branche anführt und den Weltrekord bezüglich der PV-Moduleffizienz gebrochen hat. Der Erfolg kann auf die hohen F&E-Investitionen des Unternehmens zurückgeführt werden. Im Jahr 2017 stellte LONGi bezüglich F&E-Investitionsausgaben einen neuen Rekord in der PV-Branche auf, indem das Unternehmen USD 175,7 Mio., d. h. 6,77% des Umsatzes, in die Forschung und Entwicklung investierte.

LONGi Solar wird schrittweise mit der Serienproduktion seiner innovativen Technologien beginnen und diese hochentwickelten Technologien in seine Produkte integrieren, damit die Kunden von weltweit führenden effizienten monokristallinen Lösungen profitieren können.

"Technologische Innovation ist die Seele von LONGi", sagt Li Wenxue, Präsident von LONGi Solar. "Unsere auf den Markt und die Kunden ausgerichteten Modultechnologien haben erfolgreiche eine Balance zwischen Leistung und Effizienz gefunden und dabei sowohl die Kosten als auch die Vorteile berücksichtigt. Durch die Förderung der monokristallinen Module von LONGi können die Kunden von einer höheren Kapitalrendite profitieren und wir leisten unseren Beitrag im Bereich der grünen Energie."

Quelle LONGI 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren