29.08.2018

Antireflex-Beschichtung steigert den Ertrag von Photovoltaik-Anlagen

Der Multitechnologiekonzern 3M hat eine Flüssigkeit zur nachträglichen Entspiegelung von Glasflächen entwickelt, die den Lichteinfall in Gewächshäuser und Solaranlagen steigert und so die Erträge deutlich erhöht.

Mehr Licht dank Antireflex-Beschichtung

Die Antireflex-Beschichtung wird auf Anlagen mit unbehandelten Glasflächen aufgesprüht, die bisher vier Prozent des auftreffenden Sonnenlichts reflektieren. Nanopartikel in der wasserbasierten Lösung verändern die Brechung der auftreffenden Strahlen und erhöhen dadurch die Lichtdurchlässigkeit der beschichteten Gläser.



Ertragssteigerung in Gewächshäusern nachgewiesen

Erste erfolgreiche Anwendungen zeigen, dass die stärkere Sonneneinstrahlung zu höheren Ernteerträgen in Gewächshäusern führt. Bei Paprika-Pflanzen lässt sich ein zusätzlicher Ertrag von 0,8 Kilogramm pro Quadratmeter erzielen. Bei Tomaten sind es sogar zusätzlich 1,9 Kilogramm. Auch Blumen, wie beispielsweise Rosen und Gerbera, profitieren von der Beschichtung. Sie tragen mehr Blüten, so dass sich auch hier ein Mehrertrag erzielen lässt.



Nennenswerte Mehrleistung an Solarenergie

Ähnliche Erfolge sind auch bei Solarzellen zu erwarten: 3M rechnet damit, dass die Stromausbeute durch die nachträgliche Beschichtung um bis zu drei Prozent wächst. Eine derartige Leistungssteigerung bei sämtlichen Photovoltaik-Anlagen in Deutschland würde einen zusätzlichen Ertrag von 1,29 Gigawatt erbringen. Das übertrifft die Strommenge, die sämtliche Windkraftanlagen in Sachsen erzeugen.

Oberflächentechnologie erhöht Lichtdurchlässigkeit

Bereits seit Längerem sind Antireflex-Beschichtungen bei der Herstellung von Brillengläsern, Scheiben, Bildschirmen und Solarzellen im Einsatz. Sie werden unter hohen Temperaturen in die Glasoberfläche eingebrannt. Das Besondere an der nun entwickelten Flüssigkeit von 3M ist, dass man sie mit der zur Reinigung von Glashausdächern üblichen Sprühtechnik sehr einfach auftragen kann. Die umweltfreundliche Antireflex-Beschichtung härtet dann unter Umgebungstemperatur aus und ist so für etwa zwei Jahre haltbar.

