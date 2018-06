16.06.2018

Ausführliche Berichte zu PHOTON-Modultests online

PHOTON hat die ersten ausführlichen Testberichte des im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem PI Photovoltaik-Institut Berlin entwickelten Schnelltests für Solarmodule veröffentlicht.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird seit einigen Monaten in den monatlichen PHOTON-Ausgaben dokumentiert, weitere Tests sind in Vorbereitung. Die ausführlichen Berichte mit detaillierten Messresultaten der – je nach Modultyp – bis zu 15 Teiltests können nun über die Webseite bezogen werden.

Bislang verfügbar sind Testberichte der Hersteller CS Wismar (Sonnenstromfabrik), Jolywood (Taizhou) Solar Technology Co. Ltd sowie Vietnam Sunergy Co. Ltd. Der Testbericht des Sonnenstromfabrik-Moduls »Excellent Glass/Glass PERC60« steht als Ansichtsexemplar zum kostenfreien Download zur Verfügung, die übrigen Berichte können für jeweils 90 Euro bezogen werden. Zudem besteht die Möglichkeit, automatisch und unverbindlich informiert zu werden, sobald neue Testberichte vorliegen.

Während die von PHOTON bereits seit 2004 durchgeführten Langzeit-Ertragsmessungen Aussagen zum Stromertrag eines Solarmoduls unter Betriebsbedingungen und über lange Zeiträume liefern, sind die Schnelltests für eine kurzfristig (innerhalb von vier bis sechs Wochen) erzielbare Aussage zur Qualität konzipiert; ergänzt werden sie durch eine noch eingehendere Prüfung im PHOTON-Lebensdauertest.

PHOTON hat deshalb drei Testzyklen entwickelt, die Aussagen zur Produktqualität, Lebensdauer und Ertrag erlauben.

