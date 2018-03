07.03.2018

Autarke, solare LED-Außenbeleuchtung

Zur richtigen Zeit punktgenaues Licht aus Sonnenenergie - CO2-neutrale Parkplatzbeleuchtung für E-Mobility-Division von ZF in Schweinfurt.

Die E-Mobility-Division des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen setzt auf die Sonne, und zwar für ihren Firmenparkplatz in Schweinfurt, den sie ausschließlich mit Sonnenenergie beleuchten lässt. Die autarke, solare Leuchte LEDIVA des österreichischen LED-Anbieters LEDON sorgt beim Schichtwechsel für die passende Helligkeit.



ZF Friedrichshafen, einer der weltweit größten Automobilzulieferer, bündelt seine Aktivitäten in der Elektromobilität seit Anfang 2016 in Schweinfurt. Das Unternehmen hatte dort einen Parkplatz zwischen Autobahn, Baggersee und Kleingartensiedlung zu beleuchten.



Die Wahl fiel auf die LEDIVA. Die autarke Außenleuchte des österreichischen LED-Anbieters LEDON setzt einfach tolle Maßstäbe: Die Energieversorgung erfolgt autark über monokristalline Solarzellen und eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Die Photovoltaik-Module sind im Aluminiummast integriert, der durch sein markant dreieckiges Profil besticht. Die Leuchte lässt sich je nach Tageszeit und Umgebungslicht intelligent steuern.



Zur richtigen Zeit punktgenaues Licht aus Sonnenenergie



Das Kommen und Gehen am etwa 6.000 Quadratmeter großen ZF-Parkplatz ist beim Schichtwechsel am stärksten. Grund genug, um die 19 LEDIVA-Leuchten so zu programmieren, dass sie zwischen 4 und 6 sowie zwischen 20 und 22 Uhr den größten Teil ihrer Lichtleistung abgeben. Gleichzeitig werden Energieverbrauch und Lichtverschmutzung zu Zeiten mit geringer Frequenz minimiert.



Neben Funktionalität und Design überzeugte die ZF-Verantwortlichen die zukunftsweisende Idee der neuen Beleuchtungslösung: „Eine Beleuchtung, die komplett ohne Energiezufuhr aus dem Stromnetz und gleichzeitig wartungsfrei über Jahre ihren Dienst versieht, ist für unseren Zweck ideal“, äußert sich ZF-Standortleiter Hans-Jürgen Schneider zufrieden.



Für LEDON-Geschäftsführer Reinhard Weiss ist das Projekt in Schweinfurt ein wichtiger Meilenstein bei der Einführung der neuen Technologie: „Diese Umsetzung zeigt deutlich, dass es nicht um Produkte, sondern um Lösungen geht.“ Über den prominenten Neukunden zeigt sich Weiss erfreut: „Mit ZF haben wir einen Technologiekonzern mit 137.000 Mitarbeitern von der Logik und Qualität unseres Konzepts überzeugen können.“



Klimaneutrale Außenbeleuchtung



Als Mitglied des Klimaneutralitätsbündnisses 2025 in Vorarlberg kompensiert LEDON die gesamten, durch seine Geschäftstätigkeit entstandenen CO2-Emissionen. Dieses freiwillige Klimaschutz-Engagement gilt auch für Produkte im Bereich der solaren Außenbeleuchtung. Um die CO2-Neutralität sicherstellen, wurde für die LEDIVA-Leuchte die Ökobilanz über ihren gesamten Lebenszyklus, von der Herstellung bis zur Entsorgung, ermittelt. So können die verursachten CO2-Emissionen komplett und nachweislich kompensiert werden.



Weitere Informationen: ledon-solarlighting.com

Quelle LEDON GmbH 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren