21.12.2017

BP kehrt ins Solargeschäft zurück

Der Energiekonzern BP übernimmt für 200 Millionen Dollar (170 Millionen Euro) eine 43-prozentige Beteiligung am britischen Solarprojektierer.

Der Anteil wird innerhalb der kommenden drei Jahre eingebracht, BP erhält zwei Sitze imAufsichtsrat und das Unternehmen wird in »Lightsource BP« umbenannt. Das Beteiligungskapital soll »ganz überwiegend« in die weltweite Projekt-Pipeline von Lightsource investiert werden.

Lightsource beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit rund dreihundert Mitarbeiter in sieben Büros und hat bislang Solarprojekte mit insgesamt 1,3 Gigawatt umgesetzt sowie Betriebs- und Wartungsverträge (Operation and maintenance, O&M) für 2,0 Gigawatt. Die aktuelle Pipeline von Projekten in verschiedenen Stadien der Vorbereitung beziffert das Unternehmen auf 6,0 Gigawatt.

BP war seit den 1970er-Jahren in der Solarforschung, später dann mit einer eigenen Solar-Abteilung (BP Solar) als Hersteller von Solarzellen und -modulen aktiv, zog sich aber 2011 aus diesem Geschäft zurück.

