Bürgerwerke erreichen Crowdfunding-Ziel von 500.000 €

Anfang Dezember würdigten das Bündnis für Gemeinnützigkeit und das Bundesfamilienministerium den Einsatz der ehrenamtlichen Aktiven in den Bürgerwerke- Energiegenossenschaften mit dem Deutschen Engagementpreis in der Kategorie „Leben bewahren“. Wenige Tage zuvor nahm das Magazin Gründerszene die Bürgerwerke in ihr Wachstums-Ranking 2017/18 auf. Im diesem Ranking der am schnellsten wachsenden Startups Deutschlands sind die Bürgerwerke das einzige Sozialunternehmen innerhalb der Top 10.

Die Bürgerwerke sind ein Zusammenschluss von über 12.000 Bürgern aus ganz Deutschland, die gemeinsam die Energiewende vorantreiben. In diesem Verbund versorgen sie als bundesweiter Ökostromanbieter Menschen mit erneuerbarem Bürgerstrom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft.