17.10.2018

Die Deutschlandkarte der Stromsparer

Die Hessen sind Deutschlandmeister im Strom sparen, die Berliner Schlusslicht - Hauptmotivation zum Stromsparen: für Mecklenburger und Thüringer ist es Geld, für die Bremer der Umweltschutz.

Die fleißigsten Sparer leben in Baden-Württemberg? Nicht, wenn es um Strom geht – das hat eine repräsentative Umfrage von Fresh Energy, dem ersten voll digitalen Stromanbieter Deutschlands auf Smart Meter-Basis, herausgefunden. An den Hessen führt auf der Hitliste der deutschen Stromsparer kein Weg vorbei: stolze 93% von ihnen geben an, im Alltag aktiv Strom zu sparen – genauso viele waren es bereits 2017, da hatte es auch schon für den Spitzenplatz gereicht. Nur knapp dahinter: Rheinland-Pfalz mit 92% und Niedersachsen mit 88%. Die vermeintlich besonders sparsamen Baden-Württemberger, die 2017 noch den zweiten Platz im Ranking belegt haben, sind in diesem Jahr erst auf Platz neun zu finden, gemeinsam mit den Bayern. Das Schlusslicht bilden übrigens die Berliner – „nur“ 71% der Hauptstädter versuchen aktiv Strom zu sparen.

Hier die Top Ten der fleißigsten deutschen Stromsparer 2018 im Detail:

1. Hessen 93%

2. Rheinland-Pfalz 92%

3. Niedersachsen 88%

4. Schleswig-Holstein 87%

5. Brandenburg 86%

5. Bremen 86%

6. Hamburg 84%

6. Sachsen 84%

7. Sachsen-Anhalt 83%

8. Thüringen 82%

9. Baden-Württemberg 81%

9. Bayern 81%

10. Nordrhein-Westfalen 80%

Motivationsfaktor Geld

Doch wer glaubt die Deutschen machen die ganze Stromsparerei zum Wohle von Umwelt und Allgemeinheit wird leider weitestgehend enttäuscht. Hauptmotivator ist wie so oft das liebe Geld. Mit je 100% sind Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ganz vorne mit dabei; doch auch in Sachsen und Rheinland-Pfalz (je 96%), Sachsen-Anhalt (95%), NRW (94%), Berlin (94%), Hessen (93%) sowie – wenig überraschend – Baden-Württemberg (92%) wird Strom vor allem gespart, um Geld zu sparen.

Global gesehen eilt den Deutschen der Ruf einer Nation voraus, die sich für den Umweltschutz einsetzt. Schaut man sich das Ganze im Detail an, hat sich der Gedanke von Stromeinsparungen als Form des Umweltschutzes offenbar noch nicht in allen deutschen Bundesländern durchgesetzt. Besonders vorbildlich sind jedoch die Bremer, bei denen 100% angeben zur Schonung der Umwelt auf den Stromkonsum zu achten. Etwa drei von vier Brandenburgern achten auf einen umweltverträglichen Stromverbrauch (79%), ebenso wie auch die Hamburger und Schleswig-Holsteiner im Norden (je 70%). In den restlichen Ländern liegen die Werte zwischen 55 und 66 Prozent – da ist also durchaus noch Luft nach oben.

