13.09.2018

Ebook Ratgeber Solarthermie (Version 2018)

Alles, was Sie über Solarthermie wissen müssen – in einem kostenfreien Ratgeber - E-Book Ratgeber Solarthermie in der Version 2018 veröffentlicht.

Immer, wenn der Sommer abdreht, werden die Heizungen angedreht. In den nächsten Monaten spielen sie eine Hauptrolle. Solarthermie, die Gewinnung von Wärme durch Sonnenenergie, ist eine sinnvolle Ergänzung der Heizungsanlage. Ob zur Warmwasserbereitung oder zur Heizungsunterstützung: Eine entsprechende Umstellung der Heizungsanlage wird finanziell gut gefördert. Die Redaktion von solaranlage-ratgeber.de hat alle Fakten in einem kostenfreien E-Book zusammengestellt, das nun in überarbeiteter und aktualisierter Auflage erschienen ist.



Auf mehr als 100 Seiten wird neben Grundsätzlichem zu Technik und Betrieb vor allem Wert auf praxisnahe Infos gelegt. Der Ratgeber lässt keine Fragen offen: Lohnt sich eine Anschaffung für mich? Wie viel kostet das? Wo gibt es Fördertöpfe, die ich anzapfen kann? Besonders hilfreich sind die Checklisten, die jeden der neun Themenblöcke abschließen und das Wichtigste noch einmal auf einen Blick zusammenfassen. Wer bereits eine Solarthermie-Anlage sein Eigen nennt, wird ebenfalls fündig, etwa in den Kapiteln zu Leistung und Wartung.



Zugegeben, es gibt im Internet bereits einige Informationsquellen zur Solarthermie. Allerdings ist die Bewegung im Markt nicht zu unterschätzen. In den vergangenen Jahren haben sich immer wieder politische und wirtschaftliche Änderungen ergeben. In ihrer Gesamtheit sind sie für Nicht-Profis kaum überschaubar. Wer aber auf veraltete Angaben baut, läuft Gefahr, am Ende draufzuzahlen. Wir haben unser E-Book daher ausgiebig überarbeitet und an die neuesten Entwicklungen angepasst. Bernhard Weyres-Borchert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V., lektorierte das Kompendium und schrieb das Vorwort.



Sie können gleich mit dem Sparen anfangen: Der Ratgeber Solarthermie mit zahlreichen Infos und Tipps kann kostenfrei auf solaranlage-ratgeber.de heruntergeladen werden. Wir wünschen bei der Lektüre gute Erkenntnisse – und freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen.

