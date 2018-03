07.03.2018

Trotz einer in vielerlei Hinsicht technisch stark veralteten Anlage, trotz mutmasslichem Verstoss gegen die Strahlenschutzbestimmungen – und nun auch noch trotz eines mangelhaften Reaktordruckbehälters. Die SES ruft die Verantwortlichen dazu auf, das AKW Beznau im Interesse der Schweiz endlich stillzulegen.

Weitere Abnahme der Sicherheitsmarge

Das ENSI stellt heute fest, die Barrierefunktion des Reaktordruckbehälters sei durch die Aluminiumoxid-Einschlüsse nicht in Frage gestellt. Doch alleine die Tatsache, dass der Behälter Einschlüsse aufweist, die gemäss internationaler Richtlinien nicht in dessen Stahl gehören, stellt ein weiterer Mangel auf einer ohnehin langen » Mängelliste des Werks dar. Der Weiterbetrieb des Reaktors kommt damit einer weiteren Abnahme der » Sicherheitsmarge gleich – wie das bei alternden AKW ohnehin häufig vorkommt. Der Unfall in Fukushima im März 2011 hat gezeigt, wie verheerend das enden kann. SES-Projektleiter Nils Epprecht sagt: «Heute ist ein schwarzer Tag für die Sicherheit in der Schweiz.»



Intransparente Entscheidungsfindung

Das ENSI stützt seinen Entscheid auch auf externe Expertisen. Leider wurde die Beurteilung durch diese Fachspezialisten im Einzelnen nicht publiziert. Die SES verlangt, dass die detaillierten Beurteilungen veröffentlicht werden.



Der Entscheid passt ins Bild

Trotz diverser Fragezeichen zur Sicherheit des AKW Beznau versuchen Axpo, ENSI und Bundesrat immer wieder, eine Abschaltung hinauszuzögern. Weil das Werk die Strahlenschutzanforderungen nicht erfüllt, sollen mit einer Verordnungsrevision die Grenzwerte abgeschwächt werden. Derzeit läuft dazu eine » Vernehmlassung.



Prüfen von rechtlichen Schritten

Die SES ruft die Verantwortlichen bei der Axpo sowie den Axpo-Eignerkantonen dazu auf, endlich die Schutzinteressen der Bevölkerung höher zu gewichten als die kurzfristigen wirtschaftlichen Interessen. Nils Epprecht fordert: «Beznau I ist endlich abzuschreiben und stillzulegen. Ein Reaktor mit einer so langen Mängelliste darf nicht mehr betrieben werden.» Die SES prüft rechtliche Schritte gegen den heutigen Entscheid des ENSI.

Download Mängelliste (pdf)