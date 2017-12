20.12.2017

Energiespeicher: Ein Überblick über die Schlüsseltechnologie

Energiespeicher sind ein intensiv diskutiertes Thema in Politik, Gesellschaft und Energiewirtschaft.

Klar ist aus technischer Sicht, dass eine klimaneutrale Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien sowohl national als auch global nur mit Energiespeichern funktionieren kann. Bei der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens werden Energiespeicher eine Schlüsseltechnologie einnehmen. Mit seinem neuen Statusreport „Energiespeicher“ stellt der VDI die verschiedenen Einsatzgebiete von Energiespeichern vor und gibt einen Überblick über verfügbare Technologien und deren Vor- und Nachteile.

Der VDI-Statusreport behandelt neben technischen auch energiewirtschaftliche Aspekte. Insbesondere zeigt er den Zusammenhang bei der Nutzung von Energiespeichern für den Ausgleich des fluktuierenden Angebots der erneuerbaren Energien und stellt diesen in den Gesamtkontext mit alternativen Flexibilisierungsoptionen. Aktuelle politische sowie rechtliche und marktregulatorische Rahmenbedingungen für Energiespeicher werden ebenfalls beleuchtet.

Aus wirtschaftlicher Sicht wird Stromspeichern öfters entgegengehalten, dass andere Flexibilitätsoptionen wie Netzausbau wesentlich günstiger seien. Unter Beachtung von Akzeptanzfragen, aber auch lokalen Restriktionen, relativiert sich diese These schnell und es zeigt sich, dass der Bedarf an einer wissenschaftlich neutralen Sicht eminent wichtig ist.

Wie hoch der Bedarf für Energiespeicher ist und mit welcher Technologie er am besten zu decken ist, wird ebenfalls kontrovers diskutiert: Während sich derzeit im Bereich der öffentlichen elektrischen Energieversorgung für den Ausbau der klassischen Energiespeicher (Pumpspeicherkraftwerke) kaum ein Geschäftsmodell darstellen lässt, erfreuen sich dezentrale Batteriespeicher insbesondere bei Privatkunden im Zusammenhang mit einer Fotovoltaik-Anlage einer zunehmenden Nachfrage. Zukünftig werden durch Sektorenkopplung nicht nur thermische Speicher eine größere Rolle spielen, sondern auch synthetische Kraftstoffe (beispielsweise mittels Power-to-X), die den Verkehr in Ergänzung zur Elektromobilität CO 2 -neutral gestalten können.

