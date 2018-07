Eröffnung Solarpark Montecristi in der Dominikanischen Republik

In der einzigen schwierigen Phase, der herbstlichen Hurrikan- Saison, kommt dem Projekt seine geografische Lage im Nordwesten des Landes zugute. Der Bereich, in dem das Solarkraftwerk errichtet wurde, ist durch nahegelegene Gebirgszüge gut vor den Auswirkungen von Hurrikans geschützt. Auch in logistischer Hinsicht war die Region Montecristi vorteilhaft, denn von den Tiefseehäfen Haina und Caucedo aus erreichten die Komponenten in verhältnismäßig kurzer Zeit ihren Zielort.