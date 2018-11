18.11.2018

Europäischer Solarpreis 2018 an acht Preisträger verliehen

Acht wegweisende Projekte für die Energiewende: Die Preisträger aus den Bereichen Bildung, Stadtplanung, Architektur, Soziales und Industrie leisten mit zukunftsweisenden Projekten einen Beitrag zur regenerativen und dezentralen Energieversorgung in Europa.

Den Preis gab es zum Beispiel für die Produktionshalle der Pilatus Flugzeugwerke AG mit einer architektonisch perfekt integrierten Photovoltaikanlage, für eine solar-elektrische Autofähre, die auf der Mosel an der deutsch-luxemburgischen Grenze zum Einsatz kommt, und für die israelisch-palästinensische NGO Comet-ME. Diese versorgt rund 4.000 Menschen in Palästina, die keinen Zugang zum Versorgungsnetz haben, mit Erneuerbaren Energien und sauberem Wasser.

Die ausgezeichneten Projekte sind für EUROSOLAR-Präsident und Vorsitzenden der Jury Prof. Peter Droege Beispiele für eine funktionierende Energiewende in verschiedensten Anwendungsbereichen. „Die Folgen des Klimawandels sind heutzutage sichtbarer denn je und der Handlungsbedarf zu dessen Bekämpfung so dringend wie nie zuvor. Daher bin ich froh, dass wir heute Menschen auszeichnen konnten, die sich mit Lösungen für eine lokale und regionale Energiewende befassen. Egal ob Gemeinde, Industrie oder Studierendenwettbewerb: alle Preisträger haben Innovationen gemein, die praxisnah und nachhaltig sind. Sie dienen als zukunftsweisende Beispiele für Erneuerbare Energien in Europa“, sagte Prof. Droege.

Bürgermeister der Bundesstadt Bonn Reinhard Limbach betonte in seinem Grußwort die Bedeutung von Städten und Regionen zur Erreichung der Klimaziele in Europa. „Wir brauchen einen erfolgreichen und nachhaltigen Energiewandel, wenn wir die Ziele erreichen wollen, wie sie im Pariser Klimaabkommen festgelegt sind. Doch das Abkommen kann nicht von Nationen allein umgesetzt werden. Städten und Regionen kommt dabei eine immens wichtige Rolle zu. Denn sie waren in der Vergangenheit stets Innovationstreiber und werden dies auch in Zukunft sein“, so Limbach.

Der Europäische Solarpreis 2018 wurde an acht Preisträger verliehen:

Kategorie: Städte, Gemeinden, Landkreise, Stadtwerke

Le Mené, Frankreich | www.mene.fr

Herausragendes Engagement und ganzheitlicher Ansatz zur Deckung des Energiebedarfs der Gemeinde mit 100 % Erneuerbaren Energien auf lokaler Ebene.

Kategorie: Solare Architektur und Stadtplanung

Pilatus Flugzeugwerke AG, Schweiz | www.pilatus-aircraft.com

Architektonisch perfekt integrierte Solaranlage auf einer Industriehalle zur Deckung des Energiebedarfs für die Flugzeugproduktion.

Kategorie: Industrielle, kommerzielle oder landwirtschaftliche Betriebe/Unternehmen

S&H Connect GmbH, Österreich | www.shconnect.at

Erfolgreiches Konzept zur Erschließung des Nutzungspotenzials von Solarstrom auf den Dächern von kommunalen Einrichtungen und Industriegebäuden.

Kategorie: Lokale und regionale Vereine/Gemeinschaften

Low Carbon Hub, Vereinigtes Königreich | www.lowcarbonhub.org

Wegweisendes Modell eines bürgernahen Sozialunternehmens für eine gemeinschaftliche erneuerbare Energieversorgung in Oxfordshire.

Kategorie: Eigentümer und Betreiber Erneuerbarer-Energien-Anlagen

PlusEnergie-Siedlung Zentrum Tobel, Schweiz | zentrumtobel.ch

Zukunftsweisendes Beispiel für die soziale und wirtschaftliche Einbindung von Mietern in die Nutzung von Sonnenenergie.

Kategorie: Transport und Mobilität

Ostseestaal GmbH & Co. KG, Deutschland | ostseestaal.com

Solar-elektrische Autofähre „Sankta Maria II“ als visionäres Beispiel für den emissionsfreien Wassertransport und Weckruf für die europäische Schifffahrtsindustrie.

Kategorie: Bildung und Ausbildung

Energy Endeavour Foundation, Niederlande | energyendeavour.org

Organisation des Solar Decathlon Europe – der weitreichende Studentenwettbewerb zur Bewusstseinsbildung im Bereich innovativer und ressourcenschonender Architektur mit politischer Wirkung in Europa und den USA.

Kategorie: Eine-Welt-Zusammenarbeit

Comet-ME, Israel/Palästina | comet-me.org

Herausragendes Engagement für die nachhaltige Elektrifizierung von marginalisierten Gemeinschaften in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Quelle Eurosolar 2018

