25.05.2018

Globaler PV-Zubau steigt an: Lateinamerika legt stark zu

Der jüngste internationale Solarbericht von GTM Research geht davon aus, dass die kumulierte globale PV-Kapazität im Vergleich zum Vorjahr um sechs Prozent auf 104 GW wächst. Bis 2022 soll der Wert sogar über 100 GW pro Jahr liegen.

Der Zubau in Lateinamerika ist dabei beachtlich. In Lateinamerika sollen in diesem Jahr 5,6 GW an neuer PV-Leistung installiert werden, was einem Wachstum von 61 Prozent entspricht. Dagegen ist für die größten vier Solarmärkte China, USA, Indien und Japan ein Rückgang um sieben Prozent zu erwarten, was das Wachstum von Solaranlagen in weniger beworbenen Märkten begünstigt und die geografische Diversifizierung der Branche weiter zunehmen lässt.

Für China prognostiziert der GTM-Bericht in diesem Jahr einen Zubau von 48 GW PV-Leistung, was rund 47 Prozent der Weltnachfrage im Jahr 2018 entspricht, aber unter den Zubau-Zahlen vom Vorjahr liegt. Mehr als die Hälfte der Leistung soll dabei aus Projekten dezentraler Erzeugung mit einer Anlagengröße von weniger als 20 MW stammen.

Das Solarwachstum in den USA und Indien wird indes durch handelsbeschränkende Maßnahmen behindert, warnt Rishab Shrestha, Solaranalyst bei GTM Research. Der Bericht rechnet mit einem jährlichen Zubau von PV-Anlagen von 10,6 GW in den USA und 7,1 GW in Indien; für Japan werden ebenfalls rund sieben GW zusätzliche Leistung erwartet.

Neben Lateinamerika wird dem Bericht zufolge die Branche in der MENA-Region um 281 Prozent wachsen. In 2018 werden 4,7 GW an zusätzlicher Solarkapazität installiert.

