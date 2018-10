24.10.2018

Kohle - ein alter unwirtschaftlicher Weg

Gerard Wyann and Paolo Coghe von der IEAA haben ein "Executive Summary" zum Thema Kohle bei der RWE verfasst, das aufzeigt, dass alte Kohlekraftwerke vollends unwirtschaftlich werden.

Der Abbau von Kohle ist in Deutschland ein heißes Thema. Kanzlerin Angela Merkels Regierung hat ein Gremium ins Leben gerufen, das als "Kohleausstiegskommission" bezeichnet wird, um Ende des Jahres einen Ausstiegspfad vorzuschlagen, samt einem Endtermin für die Kohleerzeugung. Die RWE wird eines der Unternehmen sein, die am stärksten betroffen von diesem kommenden Übergang.



60% ihrer installierten Erzeugungskapazität in Deutschland nutzen Braunkohle oder Steinkohle. Ihr Braunkohletagebau Hambach in Nordrhein-Westfalen, innerhalb der größten Braunkohle-Lagerstätte der Welt gelegen, ist zu einem Blitzgewitter geworden für die Debatte. Die RWE hatte geplant, die Mine ab Mitte Oktober zu erweitern. Jedoch hat das Oberverwaltungsgericht Münste diese Pläne wegen Bedenken wegen des benachbarten Hambacher Walds vorerst vereitelt. Die Zukunft der Mine ist jetzt in der Schwebe, in Erwartung dieses rechtlichen Prozesses, und der Vorschläge der Kohleausstiegskommission.



Der Vorstandsvorsitzende von RWE hat erklärt, dass die sofortige Schließung des Hambacher Bergwerks 4 bis 5 Milliarden Euro kosten würde. Berechnet wird das aus einer Kombination aus entgangenen Gewinnen aus den entsprechenden Kraftwerken zuzüglich Auswirkungen auf die Minenrekultivierung. Die Kapitalmärkte scheinen zuzustimmen, dass eine kurzfristige Schließung schlecht wäre. Der Aktienkurs des Unternehmens fiel nach dem Gerichtsurteil stark.



In einem Bericht untersucht die IEEFA, Institute for Energy Economics and Financial Analysis, die Auswirkungen der Halbierung der Braunkohleproduktion der RWE in Hambach und der

benachbarte Garzweiler Mine. Es wird angenommen, dass dieses stilisierte Szenario ehrgeizigen Maßnahmen entspricht, sowohl um den Hambacher Wald zu schützen als auch um weitere Dorfabsiedelungen in Garzweiler zu vermeiden.



Man beachte die Ansicht von RWE, dass der Hambacher Wald nicht gerettet werden kann, er ist egal, da Boden und Geröll ("Abraum") unter dem Wald für die Minenrekultivierung erforderlich sind. In ihrem Szenario stimmt die IEEFA zu, dassdie RWE auf kurze Sicht einen Verlust an ungenutzter Braunkohleerzeugung hinnehmen wird, aber die RWE profitiert längerfristig.



Das Szenario der IEAA würde Braunkohle, die etwa 3,3 Gigawatt (GW) entspricht, nicht mehr enthalten, zusätzlich zu bereits geplanten und bezahlten Kraftwerksschließungen. Durch die Auswahl der älteren Krafwerksgeneration könnten diese Schließungen auf Einheiten mit einem Durchschnittsalter von 46 Jahren begrenzt werden, übrig blieben Kraftwerke mit einem Durchschnittsalter von 18 Jahren. In dieser Alternative wäre die Verwendung von Braunkohle, für anderes, wie Brikettherstellung, nicht betroffen.



Durch das Aus für diese alternden Einheiten würden Investitionsausgaben (Capex) vermieden, um die Grenzwerte für die Verschmutzung einzuhalten, die im Jahr 2021 in Kraft trete würden. Mit Ausnahme einer der 11 lokalen RWE-Kohlestrom-Erzeugungseinheiten werden derzeit alle diese Grenzen überschreiten. Die Gesamtkosten für Upgrades werden auf 200 bis 600 Millionen Euro geschätzt, das ist eine Risiko.

Die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:



* Angesichts dieser Investition geben die gegebenen Vorlauf - und Kohlenstoffpreise an, dass diese 11 Einheiten in den 2020er Jahren kaum profitabel oder verlustbringend sein werden.



* Die Halbierung der Braunkohleproduktion könnte die Vorteile der strategischen Neupositionierung von RWE noch verstärken, bereits durch den Erwerb der E.ON-Infrastruktur für erneuerbare Energien. Das Szenario könnte stabile, von Ratingagenturen favorisierte Umsatzaussichten festigen und die Aussicht auf eine höhere ESG (Umwelt Social Governance) -Punktzahl, zum Beispiel von vermieden Emissionen von 26 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr.



* Bei RWE ist zu vermerken, dass die Halbierung der Braunkohleproduktion ihre breitere Braunkohleoperation gefährden könnte. Die Fixkosten würden sich auf weniger Generationen von Kraftwerken verteilen, wodurch sie noch weniger wettbewerbsfähig wäre.

Weitere zusätzliche Kosten können durch Entlassungen und beschleunigte Rekultivierung der Abbaustätten entstehen. Wenn die Alternative ist, den Abbau bei der derzeitigen Rate zu halten, um eine abnehmende Rentabilität zu erreichen, stellt sich die Frage: Wann will die RWE aufhören zu rennen, um still zu stehen?





