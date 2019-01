20.01.2019

Neuartige Solar-Wind-Anlage

Der Firma SkyWolf Corp. aus New York ist es weltweit als erstes gelungen eine Solar-Wind-Mantel-Turbine bis zur Marktreife zu konstruieren.

Die SkyWolf Corp. aus dem US-amerikanischen Bundesstaat New York produziert neuartige Solar-Wind-Anlagen. Ihre Turbinenkonstruktion ist weltweit einmalig.

Aufgrund einer Hybrid-Technologie, die Solar- und Windstromerzeugung intelligent kombiniert, sind die SkyWolf-Anlagen unerreicht leistungsstark, kompakt und benutzerfreundlich - perfekt für Endverbraucher, Landwirte und Kommunen, die ihre Immobilien durch autonome Stromerzeugung aufwerten und die Umwelt entlasten wollen.

Die SkyWolf-Turbine ist als erste Windturbine mit PV-Solarmantel weltweit patentiert.

Diese neuartige Technologie verwandelt am Tag das Sonnenlicht in saubere Energie, in der Nacht den Wind. Ein 3,5 kW-Generator sorgt für bis zu 30 Kilowattstunden Strom täglich – genug, um einen Einfamilienhaushalt mit E-Auto oder einen kleineren Handwerksbetrieb konstant mit Strom zu versorgen.

Die SkyWolf-Anlage Bauhöhe unter acht Meter, läuft bei einer Windgeschwindigkeit von 1,5 Meter pro Sekunde an. Mit 25 dB arbeitet sie außerordentlich leise. Sie ist Smart Grid-fähig, wartungsfrei und sturmfest bis zu einer Windgeschwindigkeit von 295 Stundenkilometern. Nicht zuletzt ist sie ungefährlich für Vögel. Der Hersteller bietet 20 Jahre Garantie.

Die Investition in eine SkyWolf-Anlage sollte sich bei 100 Prozent Eigenverbrauch nach 14 Jahren amortisiert haben. Bislang stehen alle Anlagen, die bereits im Betrieb sind, im Bundesstaat New York, wo der Wind eher als gemäßigt einzustufen ist. Daher sind Leistungssteigerungen in Küstennähe wahrscheinlich.

In einigen deutschen Bundesländern ist der Aufbau ohne Baugenehmigung möglich. Datenblätter zur SkyWolf Solar-Wind-Hybrid-Anlage können auf Anfrage kostenlos per eMail zugeschickt werden.

Kontakt: stefan semken | +49 (0)421 2080 5212

