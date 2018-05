27.05.2018

Photovoltaik-Anlagen für Bergbau auf Basis von Erdankern

Ein innovativer auf Erdankern basierender Ansatz minimiert den ökologischen Fußabdruck von Solar, reduziert Kosten und erlaubt das Versetzen von PV Anlagen.

Der neue NUANCE ENERGY-THEnergy Report stellt eine Produktinnovation in den Mittelpunkt, die zahlreiche Vorzüge für netzferne Minen aufweist. Hier werden die Solaranlagen direkt neben die Mine gebaut. Für Großminen im Stadium der Förderung und noch mehr im Exploration-Stadium gilt, dass die Solaranlage oftmals eine längere Lebenserwartung hat als die Mine selbst.

Explorationslager werden in regelmäßigen Abständen versetzt und auch Förderminen haben häufig einen Planungshorizont, der unter den 25 Jahren Lebenserwartung von Solaranlagen liegt. Dies kann am Ressourcen-Vorkommen, an Abbaugenehmigungen oder an der wirtschaftlichen Lage der Minen liegen.

Falls unabhängige Stromversorger die Mine über Stromabnahmeverträge (PPAs) mit Energie versorgen, stellt dies eine Abnahmerisiko dar. Auch wenn das Bergbauunternehmen langfristige PPAs abgeschlossen hat, kann nur ein wirtschaftlicher Betrieb der Mine sicherstellen, dass der Solarstrom auch voll bezahlt wird. Wenn der Kunde nicht zahlt, gibt es in netzfernen Gebieten in der Regel keine anderen Abnehmer.

Optimierte Montage-Systeme erlauben es, Solar-Anlagen abzubauen, zu versetzen und an einem anderen Ort wiederaufzubauen. Der Erdanker-Ansatz ist eine der fortschrittlichsten Lösungen, weil er zudem die Installationskosten und den ökologischen Fußabdruck reduziert. Bei der Osprey PowerPlatform Technologie bilden Erdanker das Fundament von Freiflächen-Solaranlagen. Erdanker können in vielen Arten von Untergründen angewendet werden, da sie fast in jedem Erdtyp und an jedem Ort funktionieren – sogar unter schwierigsten Bedingungen wie Wüsten-Oberflächen, felsigen Böden, Permafrost oder Deponien.

Der Erdanker wird von einem unterirdischen Erdkegel in Position gehalten, der dabei rund 1000-1500kg Widerstand bildet. Der Erdanker hat zahlreiche Vorteile im Vergleich zu traditionellen Fundamenten. Weniger Material bedeutet weniger direkte Kosten und geringere Transportkosten. Auch sorgt die Osprey PowerPlatform dafür, dass keine großen Nutzfahrzeuge wie Betonmischer und Rammgeräte benötigt werden. Sie kann mit einfachen Werkzeugen installiert werden, die eine einzelne Person tragen, handhaben und bedienen kann. Die Einfachheit der Lösung führt zudem zu kürzeren Installationszeiten und geringeren Arbeitskosten, auch weil kaum geschulte Arbeitskräfte nötig sind.

Bei Bergbau-Anwendungen bedeuten diese Vorteile Kosteneinsparungen beim Bau der Solaranlage. Geringere Kosten für das Umsetzen der Anlage bedeuten, dass kürzere PPAs wirtschaftlich abgebildet werden können. „Für netzferne Anwendungen sind die Vorteile unseres Systems noch größer als für Standard-Solar-Anlagen. Deshalb sehen wir eine exzellente Eignung für abgelegene Minen“, erklärt Brian C. Boguess, Vorstandsvorsitzender von Nuance Energy.

„Eines der Haupthindernisse für Solar im Bergbau ist, dass Bergbauunternehmen sich schwer damit tun, langfristige PPAs abzuschließen. Flexible Montage-Systeme, wie die Osprey PowerPlatform, sind entscheidend für den Erfolg von kürzeren PPAs“, sagt Dr. Thomas Hillig, Geschäftsführer von THEnergy. Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass Erdanker bereits erfolgreich im Bergbau als Fundament von mobilen Bauten verwendet werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte direkt dem Report

Quelle THEnergy 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren