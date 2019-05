21.05.2019

Solaranlagen für weniger Geld als Stromkosten

Wie drei Unternehmer mit einem revolutionären Produkt die Solar-Branche aufmischen.

Jochen Ziervogel, Mario Kohle und Viktor Wingert bauten schon direkt nach ihrem Studium eine Firma mit 500 Mitarbeitern erfolgreich auf. Jetzt leiten Sie als Gründer das am schnellsten wachsende Solar-Unternehmen Deutschlands. Was macht Enpal so besonders?

Bislang wurden in Deutschland eine Million Solaranlagen an Hausbesitzer verkauft. Obwohl Sie mit einer eigenen Solaranlage eine Menge Stromkosten sparen, scheuen aber viele Hausbesitzer noch die Investition in eine Solaranlage.

Die drei Gründer erkannten, dass sich im Solarmarkt etwas ändern muss. Zusammen mit erfahrenen Branchenexperten entwickelten Sie in Jahren intensiver Arbeit eine Lösung, die Solar-Energie für alle verfügbar macht.

„Wir wollten Solar-Energie für jeden so einfach machen, dass kein Kunde mehr ‚nein‘ sagen kann“, erklärt Wingert. „Wir wollten ein Produkt, das so gut ist, dass wir es unserer Mama empfehlen würden.“

Diese Mama-Lösung erklärt Kohle weiter: „Kunden bekommen bei uns eine Solaranlage für 0,- Anschaffungskosten. Sie zahlen eine monatliche Miete, die inklusive Reststrom geringer ist als die monatlichen Stromkosten, die Kunden vorher gezahlt haben. Wir betreiben die Anlage 20 Jahre und anschließend können die Kunden die Anlage für einen symbolischen Euro übernehmen. Service, Reparatur und Wartung sind komplett kostenfrei und inklusive.“

Ohne Investitionskosten risikolos ab dem ersten Monat sparen: Was nach einem Angebot klingt, was schon fast zu gut ist, um wahr zu sein, ist mittlerweile durch die ständig fallenden Preise für Solarmodule und durch historisch niedrige Zinsen möglich.

Die Planung geht ganz einfach von zu Hause aus: Ein kostenloser und unverbindlicher Online-Solarcheck sowie eine telefonische Erstberatung ermitteln eine erste Ertragsprognose. Die geprüfte Enpal-Technologie ermittelt dann mithilfe der Kundenangaben die richtige Solaranlage. Dafür verwendet Enpal einen cleveren Algorithmus, der dank 3D-Rendering des jeweiligen Hauses ein individuelles Leistungsprofil erstellt und optimiert.

Die Qualitätsmodule können CO2-neutral hergestellt werden und haben eine geschätzte Lebensdauer von 35 Jahren. Zusätzlich garantiert der Hersteller einen Wirkungsgrad von mindestens 85% über die ersten 25 Lebensjahre. So sparen andere Familien bereits 18.000 Euro über die garantierte Lebenszeit. Doch das Angebot ist momentan nur für Hausbesitzer verfügbar. Online muss geprüft werden, ob das Haus des Kunden alle Rahmenbedingunen erfüllt. Der Online-Schnelltest ist unkompliziert und kann innerhalb von einer Minute selbstständig beantwortet werden.

Die Enpal-Lösung ist noch nicht in jeder deutschen Region verfügbar. Die Antwort, ob Ihr Landkreis bereits dazugehört, bekommen Interessierte ebenfalls im Fragebogen weiter unten heraus. Hier können Sie prüfen, ob das Angebot in Ihrer Region verfügbar ist. Enpal-Solar-Planer

Quelle enpal.de 2019 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren