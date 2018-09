24.09.2018

Strompreis Dossier 2018: Der Strompreis einfach erklärt

Licht, das Internet, E-Autos: Unser modernes Leben wäre ohne elektrische Energie kaum denkbar. Ohne Strom läuft nichts. Ist es da nicht verwunderlich, dass der Strompreis für Privatkunden im ansonsten so fortschrittlichen Deutschland zu den höchsten in ganz Europa zählt?

Viele denken, dass das mit der Energiewende zu tun hat. Tatsächlich hat die Bundesrepublik einen Sonderweg gewählt. Er ist aber nicht der Hauptgrund für die hohen Stromkosten. Ein Dossier von kwh-preis.de klärt auf und berichtet, wie Strom erzeugt und transportiert wird, bis er aus der Steckdose fließt – und was das mit der Abrechnung Ihres eigenen Energieversorgers zu tun hat.



Die Kosten für die Erzeugung, den Transport und den Vertrieb von konventionellem Strom haben sich in den vergangenen Jahren im Wesentlichen nicht verändert. Klingt komisch, ist aber so. Dafür sind andere Bestandteile des Strompreises in die Höhe geschnellt: Steuern, Abgaben und Umlagen.



Daher ist es wichtig zu wissen, wie sich der Strompreis zusammensetzt, welche Entwicklungen bereits absehbar sind, und welchen Unterschied es macht, ob Strom an Privathaushalte oder an Großunternehmen geliefert wird. Mit diesen Informationen fällt es Ihnen nicht nur leichter, Polemik zu erkennen und tatsächliche von vermeintlichen Kostentreibern zu trennen. Sie bilden auch die Grundlage für eine fundierte Entscheidung für oder gegen einen Energieanbieter.



Egal, ob Sie sich Gedanken über die Umweltverträglichkeit von Strom machen oder einfach Geld sparen wollen: Der Energieverbrauch sollte von zwei Seiten betrachtet werden. Zum einen von der Erzeugerseite, der Geschäftspolitik des Versorgers und seiner Preisgestaltung. Zum anderen vom eigenen Verbrauch: Der billigste und ökologischste Strom ist immer noch der, der gar nicht erst benötigt wird. Unser umfassendes und gleichzeitig leicht verständliches Dossier zum Thema bietet daher auch Tipps zur Senkung des Strompreises, mit denen Sie sofort beginnen können.





Strompreis Dossier (Stand: September 2018)

Quelle Anondi GmbH 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren