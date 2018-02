03.02.2018

Das Affen-Theater der deutschen Autoindustrie

Die Unfähigkeit der deutschen Politik, überhaupt noch zukunftsfähige politische Entscheidungen zu treffen, wird immer offensichtlicher. Ein Kommentar von Franz Alt

Klimapolitik? Kein wirkliches Thema bei den Koalitionsverhandlungen.

Aber doch nicht mit den Autoparteien CDU/CSU und SPD. Agrarwende? Die Lobbyisten des Deutschen Bauernverbandes wissen sie zu verhindern. Brauchen wir überhaupt noch eine neue Bundesregierung, wenn uns ohnehin die Wirtschaft und ihre Lobbisten regieren?

Offenbar bewirken zehn Affen, die von der Autoindustrie für ein Diesel-Greenwashing missbraucht wurden, mehr als Jahre lange mühevolle Aufklärungsarbeit der Umweltverbände. Jetzt plötzlich geben sich alle bestürzt und geloben Besserung. Wir leben im Zeitalter des Affentheaters. „Die Affen“, schreibt Gerald Traufetter im „Spiegel“, „sind zum Symbol für den dramatischen Werteverfall in den Chefetagen geworden“.

In der EU sterben jedes Jahr 400.000 Menschen an Atemwegs-, Krebs- und Herzerkrankungen. Und in 70 deutschen Städten werden die Grenzwerte für Stickoxide um ein Vielfaches überschritten. Doch die Technologien des Todes werden politisch weiter gefördert und zehn Affen sind weit bedeutender als Millionen Menschen als Versuchstiere der deutschen Autowirtschaft.

Stickoxide? Feinstäube? Umweltbelastung? Nicht so wichtig. Hauptsache: VW bleibt der Welt größter Autokonzern und Daimler verkauft – wie 2017 - noch mehr und noch größere Dreckschleudern als früher.

Die Skrupellosigkeit der deutschen Autoindustrie scheint grenzenlos. Der eigentliche Skandal ist die generelle Verachtung des Lebens. Erst das große Geld, dann die Moral. Dabei sind Alternativen zum heutigen Auto und zur heutigen Energiepolitik längst bekannt.

Der Elektroantrieb im Auto ist seit über 100 Jahren erprobt. Eine andere umweltverträgliche Landwirtschaft hat Demeter schon vor 90 Jahren praktiziert.

Wie öffentlicher Verkehr weit effizienter als in Deutschland funktioniert, kann man in der Schweiz oder in Japan erleben. Die 100prozentige Energiewende wird heute in China weit schneller und entschiedener umgesetzt als hierzulande, ist aber auch in Deutschland in 20 Jahren möglich, wenn endlich ein Termin für den Ausstieg aus der Kohle und ein Ende des Verbrennungsmotors erkennbar wäre.

Hallo, Ihr Großkoalitionäre: Das Zeitalter der Nachhaltigkeit ist da – bitte aufwachen. Nur dann werden die Rechtspopulisten wieder schnell aus den Parlamenten verschwinden und es entsteht in der ganzen Gesellschaft, vor allem aber in der jungen Generation, wieder Lust auf Zukunft. Also: Schluss mit dem deutschen Affentheater.

Immerhin: Daimler hat soeben angekündigt, ab 2022 das gesamte Mercedes-Benz Portfolio zu elektrifizieren. Geht doch! Warum nicht früher? Vielleicht haben die Affen ein wenig nachgeholfen.

