29.12.2017

100% elektrisch - Weltweit größte Elektrobusflotte fährt in Shenzen

Die Stadt Shenzen ist "Green City" Vorbild - nun sind alle 16.000 städtischen Busse rein elektrisch unterwegs.

Die Stadt Shenzen in China hat 11,9 Mio. Einwohner. Sie war in den 1990-er und 2000-er Jahren eine der am meisten wachsenden chinesischen Städte und ist eine Millionenstadt mit einer der größten Busflotten weltweit. Nur um ein wenig vergleichen zu können: Das sind mehr Autobusse, als die fünf größten Busflotten der USA gemeinsam Busse haben.



Vor sechs Jahren hat die chinesische Stadt beschlossen, konsequent etwas für weniger Emissionen zu tun und die weltweit erste Großstadt zu werden, die ihre gesamte Busflotte für den öffentlichen Nahverkehr elektrifiziert. In der Zwischenzeit wurden mehr als 13.000 Elektro-Taxis in Betrieb genommen und bereits 2015 war die Stadt mit der Anzahl ihrer E-Busse weltweit ganz vorne: Es fuhren 3.600 Elektrobusse in der Stadt. Im Vorjahr stieg die Zahl auf 9.000 Stück. Anfang Juni waren rund 14.700 Elektroautobusse unterwegs und nun ist es geschafft: Die restlichen Busse fahren noch vor Ende des Jahres emissionsfrei. Damit sind alle 16.000 Busse rein elektrisch auf der Straße.



Rund 80 Prozent dieser E-Busse stammen von BYD, einem E-Buserzeuger, der eine Produktion in Shenzen hat. Zusätzlich plant die Stadt, ihre Taxis bis 2020 auf Elektro umzustellen. Vor kurzem wurden weitere 3191 Elektrotaxis für den Einsatz in Shenzen bestellt.



Obwohl derzeit noch Kohle die Hauptquelle für die Stromversorgung der Busse bleibt, wird die vollelektrische Flotte der Stadt die CO2-Emissionen vor Ort um fast 50 Prozent und die Methanemissionen um 100 Prozent reduzieren, so die Schätzungen des Climate Action-Programms. Gleichzeitig schreiten andere Programme der Stadt voran: Die Erzeugung von Erneuerbarer Energie wird forciert, es gibt umfassende Effizienzprogramme im Gebäudebereich und gleichzeitig wird Wert auf Begrünung zwischen den Gebäuden und auf die Errichtung von Parks gelegt.

Im Jahr 2016 wurden in Shenzhen mehr als 20,17 Millionen m2 umweltfreundlicher Gebäude fertiggestellt, insgesamt stieg die Anzahl auf 53,2 Millionen m2. Mit der Anzahl und dem Ausmaß umweltfreundlicher Gebäude ist Shenzhen weiterhin an erster Stelle in China.



Im Jahr 2016 senkte Shenzhen den Energieverbrauch pro BIP-Einheit um 4,1% und erreichte damit das von der gesamten Provinz Guangdong festgelegte Reduktionsziel von 4%. Der Umfang der installierten Kapazität von Photovoltaik-Projekten erreichte 70 Megawatt, was Shenzhen zu einem nationalen Marktführer bei der Nutzung erneuerbarer Energien macht. Insgesamt wurden im Jahr 2016 29.000 E-Fahrzeuge in Betrieb genommen, was die Gesamtzahl auf 67.000 Fahrzeuge aufstockt. Mehr als 7.000 Ladesäulen wurden installiert.



Bis zum 20. Februar 2017 erreichte das gesamte Transaktionsvolumen von CO2-Emissionen 596 Millionen Yuan und die Transaktion lag bei über 18 Millionen Tonnen.



Auf weitere innovative Entwicklung wird Wert gelegt: Seit Anfang Dezember fahren in der Stadt kleine selbst fahrende Busse, dass diese ebenfalls elektrisch unterwegs sind, ist natürlich eine Selbstverständlichkeit.





