19.08.2018

beegy präsentiert HERMINE, die intelligente Ladesteuerung für Elektroautos

Optimiertes Laden zu Hause mit eigenem Sonnenstrom.

Der Verkehr der Zukunft bewegt sich elektrisch – idealerweise mit erneuerbarer Energie im Akku und vor Ort produziert. beegy entwickelt die passenden Systemlösungen für Privathaushalte, mit denen Elektromobilität im Alltag einfach, kostenoptimiert und komfortabel wird – von der eigenen Stromerzeugung über Ladestationen bis hin zur intelligenten Ladesteuerung für Elektroautos.



Jüngste Entwicklung des Mannheimer White Label Anbieters, ein Tochterunternehmen der MVV-Gruppe, ist die intelligente Ladesteuerung HERMINE. Dieses Energiemanagement-System vernetzt die lokale Photovoltaikanlage und falls vorhanden den Batteriespeicher mit einer steuerbaren Ladestation. So ist es möglich, das Elektroauto bevorzugt mit dem Sonnenstrom vom eigenen Dach zu laden und dabei gegenüber ungeregeltem Laden mit Netzbezug signifikante Einspareffekte zu erzielen.



Diesen Service können Energieversorger, Automobilhersteller, Hersteller von Energiekomponenten sowie andere Unternehmen ihren Kunden ab Herbst 2018 unter ihrer eigenen Marke anbieten.

HERMINE optimiert den Eigenverbrauch

Der optimierte Ladevorgang wird bequem über die Hermine App gestartet. Der Nutzer gibt ein, bis wann das Elektroauto geladen werden soll. Unter Berücksichtigung von Wetterprognosen und dem üblichen Verbrauch im Haushalt berechnet die App für den verfügbaren Zeitraum den eigenverbrauchsoptimierten Ladevorgang und steuert die Ladestation in Verbindung mit PV-Anlage und gegebenenfalls Batteriespeicher. Steht nicht genügend Sonnenstrom zur Verfügung, wird das E-Mobil automatisch mit Netzstrom geladen – so ist garantiert, dass das Auto zum Abfahrtszeitpunkt stets den gewünschten Ladestatus erreicht.



Die Ladesteuerung ist für alle gängigen Elektroautos geeignet. Auch mehrere verschiedene Elektroautos können an einer Ladestation optimiert werden. Dazu wird vor dem Ladevorgang per App einfach der entsprechende Fahrzeugtyp ausgewählt. Sämtliche Informationen werden für den Anwender in der App visualisiert. Sie gibt einen Überblick über den Ladevorgang, den aktuellen Ladestatus sowie die Kosten- und CO2-Einsparung. Durch die bevorzugte Nutzung des eigenen Sonnenstroms lassen sich durchschnittlich 600 Euro jährlich einsparen. Je nach Fahrzeugtyp und Anlagenkonstellation können die erzielten Mehrwerte auch noch höher sein.

Services für Energieversorger und Hersteller aus dem Bereich Elektromobilität

„In Zeiten von Dieselaffäre und Feinstaubproblemen in Städten suchen immer mehr Autofahrer nach Möglichkeiten, sich umweltfreundlich fortzubewegen und energieautark zu sein“, erklärt Stefan Matthäs, Leiter Produktmanagement bei beegy. „Die intelligente Ladesteuerung ist ein Service, mit dem Unternehmen ihren Kunden separat oder als Produkt-Bundle einen echten Mehrwert im Bereich der Elektromobilität und autarken Energieerzeugung bieten können.“



Stromlösungen und -services sind eine sinnvolle Ergänzung für eine steigende Anzahl von Produktangeboten, zunehmend auch von branchenfremden Unternehmen. beegy unterstützt Unternehmen mit der strategischen Produktentwicklung beim Aufbau neuer Geschäftsfelder.



Erst im Juni 2018 haben beegy und der Batteriehersteller Fenecon eine gemeinsame Systemlösung aus dem notstromfähigen Batteriespeicher Fenecon Pro 9-12, einer intelligenten Ladesteuerung für Elektrofahrzeuge und der Stromflatrate für den Reststrombedarf vorgestellt. „Das ist ein Beispiel, wie Partner-Unternehmen ihren Kunden mit unseren Energieservices einen Vorteil bieten und sich somit gegenüber dem Wettbewerb differenzieren können.”, so Matthäs.

