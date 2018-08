15.08.2018

Bundesweites E-Ladenetz in Bürgerhand mit Ökostrom

E-mobil von Freiburg bis Usedom und von Passau bis Flensburg unterwegs sein – und im bürgerschaftlichen Ladenetz 100 % Ökostrom laden.

Das ist die Idee der Dachgenossenschaft Bürgerwerke eG und der Inselwerke eG. Das Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. qualifiziert dafür Verantwortliche von Energiegenossenschaften fachlich in Praxisworkshops.

Die BürgerEnergieRheinMain eG (BERMeG) betreibt seit Anfang April neun E-Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten an ihrem Sitz in Mörfelden-Walldorf. Sie kooperiert dabei mit der Kommune und dem E-Carsharing Unternehmen „mobileeee GmbH & Co. KG“. Die Nutzer laden garantiert Strom, der zu 100 % aus erneuerbaren Energien hergestellt wurde. Die hessische Energiegenossenschaft ist einer der Akteure, die sich dem Aufbau eines bundesweiten bürgerschaftlich getragenen E-Ladenetzes verschrieben haben.

Pioniere eines genossenschaftlichen Ladenetzes sind die Inselwerke eG. Sie haben auf der Insel Usedom und Umgebung erfolgreich ein Ladenetz an 13 Standorten mit derzeit 18 Ladestationen aufgebaut. Für ihr Konzept sind sie vom Bündnis Bürgerenergie als „Bürgerenergie-Projekt“ des Jahres 2017 ausgezeichnet worden.

Ladestationen mit Partnern errichten

Die Inselwerke eG bieten Kommunen und Unternehmen an, eine Ladesäule von der Genossenschaft zu mieten. Sie sucht gezielt Standortpartner, die etwas von den Ladestationen haben, etwa ein Beachhotel, ein E-Mobilvermieter oder ein Bootsverleih. Die Kooperationspartner erhalten eine attraktive Ladesäule, immer up-to-date, zielgruppengerecht vermarktet und bekommen die Stromkosten erstattet. Die Inselwerke eG sorgt für die regelmäßige Wartung und übernimmt die Abrechnung. „Wir möchten mit dem Aufbau des Ladenetzes auch eine Monopolstellung großer Energieversorger verhindern“, sagt Vorstand Frank Haney. „Bürgerinnen und Bürger sollen sowohl bei den zukünftigen Preisen mitbestimmen können als auch bei der Wahl der Energiequelle.“ Bei den Energiegenossen ist das zu 100 Prozent Ökostrom.

Praxisworkshops Ladenetz in Bürgerhand

Um die Idee des Ladenetzes in Bürgerhand zu verbreiten, veranstaltet das Netzwerk Energiewende Jetzt e.V. zusammen mit den Inselwerken an verschiedenen Orten in Deutschland Praxisworkshops, um für die Idee des „E-Ladenetzes“ in Bürgerhand zu werben. In Kooperation mit den Bürgerwerken und dem Bündnis Bürgerenergie wollen sie Verantwortliche in Bürgerenergiegesellschaften fit machen beim Thema E-Ladestationen. Im intensiven Workshop erfahren die Teilnehmer alles Wesentliche zum Aufbau von Ladestationen: von der Ladetechnik, Ladeprinzipien, den Nutzertypen, der Suche nach geeigneten Standortpartnern, der Vernetzung und Abrechnung. Der nächste Workshop ist am 14. September in Bremen.

Bürgerwerke eG treiben unabhängiges BürgerLadenetz voran

Erneuerbare E-Mobilität braucht eine gute Ladeinfrastruktur. Doch derzeit fehlen für die E-Mobile – besonders im ländlichen Raum – die Ladestationen. Das wollen die Bürgerwerke ändern und bauen gemeinsam mit ihren Mitglieds-Energiegenossenschaften Schritt für Schritt ein unabhängiges BürgerLadenetz auf. Das Ziel: ElektroautofahrerInnen sollen in jeder Region erneuerbare Energie zu fairen Konditionen laden können.

