11.12.2018

Das erste Land der Welt führt komplett kostenlosen Nahverkehr ein

Weniger Staus, weniger Autoabgase, bessere Luft – Luxemburg will als erstes Land der Welt den gesamten öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen. Denn: Das kleine Land hat ein großes Problem.

Die wiedergewählte Luxemburger Regierung will ab 2020 die Gebühren für Züge, Trambahnen und Busse komplett abschaffen. Das berichtet die britische Tageszeitung „The Guardian“. Damit kommt Premierminister Xavier Bettel seinem Wahlkampfversprechen nach. Für seine am Mittwoch beginnende zweite Amtszeit hat dieser mehr Umweltschutz angekündigt.

Jeder Autofahrer steht im Schnitt 33 Stunden im Stau

Der geplante kostenlose Nahverkehr soll aber noch ein anderes Problem lösen: Das immense Stauaufkommen des Landes. Luxemburg City, die Hauptstadt des Kleinstaats, hat eine der höchsten Verkehrsdichten der Welt. Laut einer Studie, auf die sich der „Guardian“ bezieht, standen Autofahrer dort im Jahr 2016 durchschnittlich 33 Stunden im Stau. Zwar leben in der Hauptstadt nur etwa 110.000 Menschen, täglich kommen aber 400.000 Pendler zum Arbeiten in die Stadt.

Insgesamt hat Luxemburg etwa 600.000 Einwohner. Dazu kommen täglich 200.000 Pendler aus den Nachbarländern über die Grenze: Deutschland, Belgien und Frankreich. Das ist ein ein Drittel der eigenen Bevölkerungsanzahl!

Schüler und junge Erwachsene fahren schon umsonst

Luxemburg versucht dem hohen Verkehrsaufkommen deshalb schon seit längerem entgegenzuwirken: Bereits im Sommer beschloss die Regierung kostenlosen Nahverkehr für Kinder und junge Erwachsene unter 20 Jahren. Schüler weiterführender Schulen können die öffentlichen Nahverkehrsmittel zwischen ihrem Zuhause und der Bildungseinrichtung kostenlos nutzen. Alle anderen zahlen zwei Euro für zwei Stunden Reisen. Das deckt in Luxemburg fast alle Wege ab: Das Land ist gerade mal knapp 2.600 Quadratkilometer groß ist, ein klein wenig größer also nur als das Saarland.

Eine Sache gibt es allerdings noch zu klären, wenn der Nahverkehr ab 2020 komplett kostenfrei wird: Laut „Guardian“ muss noch beschlossen werden, wie man künftig zwischen erster und zweiter Klasse unterscheiden kann.

Kostenloser Nahverkehr in Deutschland

Auch in Deutschland gab es Anfang des Jahres die Idee, den Nahverkehr kostenlos zu machen, um der Luftverschmutzung entgegenzuwirken: Immer wieder werden Grenzwerte von Schadstoffen in der Luft überschritten – vor allem in den Großstädten ist die Luft besonders schlecht.

Die Stadt Augsburg ist schon einen Schritt weiter: Ab Mitte 2019 oder spätestens 2020 sollen alle öffentlichen Verkehrsmittel in der Innenstadt kostenfrei sein.

Quelle Der Bericht wurde von der Redaktion "UTOPIA" (Stefanie Jakob) 2018 verfasst – der Artikel darf nicht ohne Genehmigung weiterverbreitet werden! Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren