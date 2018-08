26.08.2018

E-Mobilität für Jedermann: Elektroscooter möglichst einfach

Marvin Metzke und David Schirrmacher gründen mit internationalen Partnern neues Start Up SIMPLE MOBILITY

Die beiden deutschen Gründer und Unternehmer Marvin Metzke und David Schirrmacher bringen einen neuartigen Elektroroller namens SIMPLE eSCOOTER auf den Markt und revolutionieren die urbane Elektromobilität.



Ziel des Unternehmens ist es, umweltfreundliche Lösungen für den städtischen Personentransport zu schaffen. „Im Schnitt wird ein Auto in Deutschland nur 16 Kilometer bewegt und transportiert 1,2 Personen. Während die Politik über Flugtaxis fantasiert, wollen wir mit unserem SIMPLE eSCOOTER eine praktische Lösung für umweltfreundliche Mobilität bieten.“, meint Schirrmacher.



„Abgase, Lärm, Stau und Parkplatzmangel verlangen nach smarten E-Lösungen. Die großen Hersteller planen E-Autos, für die es keine Infrastruktur gibt“, so CEO Marvin Metzke. Der Akku des neuen Rollers hingegen ist einfach zu entnehmen und an der Steckdose zu laden. Mit Schnelllade-Option ist der Akku nach einer Stunde geladen, sonst nach vier Stunden.



Der SIMPLE eSCOOTER kostet in seiner Grundausstattung weniger als 2000 ¤ und ist damit im Vergleich günstiger als die meisten konventionellen Roller mit Verbrennungsmotor. Die Komponenten stammen unter anderem von Bosch (Antriebsstrang und Service) und wurden von dem internationalen Team an der Fachhochschule Südwestfahlen im Bereich Elektroantriebstechnik mitentwickelt.



„Die Herausforderung beim SIMPLE eSCOOTER war es, komplexe Technik simpel zu verpacken“, berichtet Joshua Grenzhauser (Head of Engineering). Vincent Kooistra (CTO) ergänzt: „Ein Auto benötigt in der Stadt so viel Platz wie 6 Scooter – transportiert aber weniger Menschen, egal ob elektrisch oder konventionell betrieben”.



Der Verkauf findet ausschließlich online statt www.simplemobility.org. Die beiden Gründer Marvin Metzke und David Schirrmacher sind dem deutschen Fernsehpublikum bereits aus der VOX-Sendung "Die Höhle der Löwen" bekannt, wo sie erfolgreich Investments für ihre Firmen sicherten.

Quelle SIMPLE MOBILITY 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren