Elektroautos mieten?

Ecar-rent ist Ihr Anbieter für die Mobilität von Morgen

Ziel von Ecar-rent ist es, möglichst viele Menschen die Elektromobilität hautnah erleben zu lassen und sie so von den Vorzügen der leisen und klimafreundlichen Fahrzeuge zu überzeugen. So will Ecar-rent zu einer grünen, sauberen und besseren Zukunft beitragen.



Die Fahrzeugflotte erstreckt sich vom Kleinwagen, wie beispielsweise dem Renault Zoe, bis hin zu den Premium Modellen von Tesla. Alle Kunden werden vor der ersten elektrischen Fahrt eingeschult und im Zuge dieser persönlichen Übergaben kann auch auf alle noch offenen Kundenfragen eingegangen werden.



Neben der Vermietung an Privatpersonen werden auch für Unternehmen mit häufigem bzw. regelmäßigem Mobilitätsbedarf speziell zugeschnittene Angebote angeboten.

Die Flotte wird laufend um neue Fahrzeuge erweitert und somit werden auch immer wieder gebrauchte Elektro-Autos verkauft.

Interessenten können sich über aktuell zum Verkauf stehende Fahrzeuge auf www.ecar-scout.com informieren oder auch direkt bei Ecar-rent anfragen.



Einer der wichtigsten Aspekte der Elektromobilität ist die Stromerzeugung durch erneuerbare Energien. Das Mutterunternehmen von Ecar-rent, neo-Natural Energy, unterstützt bei Photovoltaik Projekten unterschiedlichster Größenordnung.



Das Ecar-rent Team freut sich darauf, elektrische Fahrerlebnisse ermöglichen zu dürfen und auch Sie bald bei einer Übergabe kennenzulernen!

