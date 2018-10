17.10.2018

Elektrofahrzeuge: Wartung ist billiger als die der fossilen Brüder

Dank niedrigerer Wartungs- und Instandhaltungskosten für Elektrofahrzeuge gegenüber ihren Benzinäquivalenten dürfen sich E-Autofahrer auf eine Ökodividende freuen.

Eine neue Studie des britischen Automobil-Datenexperten cap hpi zeigt, dass die durchschnittlichen Wartungs- und Instandhaltungskosten von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu Benzinfahrzeugen über drei Jahre und 60.000 Meilen (96.600 km) um 23% niedriger sind. Der Abstand vergrößert sich bei kleineren Fahrzeugen. Ein Renault Zoe kostet etwa £ 1.100 über drei Jahre an Wartung, während ein Opel Corsa 1.0T 90 Design £ 1.497 kostet, was um 35.7% mehr kostet.



Großbritanniens meistverkauftes Elektrofahrzeug, der Nissan Leaf kostet in der Erhaltung £ 1.197 über drei Jahre, das ist um 19% niedriger als die Kosten für einen VW Golf 1.0TSI 110 SE mit £ 1,429.



Während Elektroautofahrer von niedrigeren Betriebskosten profitieren, wird die sich ändernde Wirtschaftlichkeit von Elektrofahrzeugen Autohändler, die derzeit noch auf Serviceeinnahmen als einen wichtigen Teil ihres Umsatzes angewiesen sind, besonders fordern.



Chris Plumb, Chefredakteur von cap hpi, sagt: "Ein Elektromotor hat viel weniger bewegliche Teile als ein Benzin- oder Dieselmotor. Sie profitieren auch von schonenderen Fahrstilen, die zu einem geringeren Verschleiß von Bremsen und Reifen führen. Während der Kaufpreis im Moment oft höher ist, aber ständig sinkt, wird der Fahrer bei den laufenden Kosten ein Elektroauto viel billiger finden, weil es auch deutlich weniger kostet, statt die Tankstelle zu besuchen zu laden und die Wartungskosten sich senken. "



Die Zahl der Elektrofahrzeuge auf britischen Straßen ist laut cap hpi-Forschung seit 2015 um 128% gestiegen. Die Studie verglich April 2018 bis April 2015 und fand 21.019 neue Elektrofahrzeuge.



Insgesamt sind die Zahlen in Großbritannien immer noch niedrig mit nur 37.483 Elektrofahrzeugen auf der Straße heute. Die Zahlen berücksichtigen nicht verschrottete oder exportierte Fahrzeuge und umfassen alle Arten von Fahrzeugen.



Die vier bestverkauften neuen Elektrofahrzeuge in Großbritannien im Jahr 2018 sind:



Nissan Leaf

BMW i3

VW Golf-electric

Renault Zoe

Das Unternehmen cap hpi hat einen Bericht über das Wachstum des EV-Sektors für Branchenexperten veröffentlicht.

