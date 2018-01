28.01.2018

Elektromobilität weiterhin weltweit wachsend

China ist an der Spitze, mit 53% mehr Elektroautos als 2016

2017 wurden in China 777.000 E-Autos neu zugelassen, dies ist eine Steigerung von 53 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie eine aktuelle Studie des Center of Automotive Management (CAM) der FH Bergisch Gladbach aufzeigt.

Der Abstand zum zweitgrößten Markt USA hat sich deutlich vergrößert, in den USA wurden 194.479 E-Autos verkauft. Das Thema Fahrverbot in Innenstädten und die zunehmenden Diskussionen darüber sorgte auch in Deutschland erstmalig für eine starke Belebung des E-Autoverkaufs.

Hier hat sich der Marktanteil im Jahr 2017 von 0,8 auf 1,6 Prozent verdoppelt und es wurden 54.492 E-Fahrzeuge zugelassen.

Demgegenüber steht ein Rückgang um 7 Prozent bei den Dieselfahrzeugen, wie das CAM aufzeigt.



In Europa ist nach wie vor Norwegen mit 62.316 neuen Elektroautos an der Spitze.

