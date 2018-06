27.06.2018

Goldbeck Solar realisiert Deutschlands größte E-Tankstelle

Parkhaus der Bechtle AG bringt 420.000 Kilowattstunden für 50 Ladestationen

Das Parkhaus der Bechtle AG in Neckarsulm ist seit Januar 2017 Deutschlands größte E-Tankstelle. Gebaut wurde das Objekt von Goldbeck Bau, die PV-Planung übernahm Tochterfirma Goldbeck Solar. Mit neuster Gebäudetechnik und 1574 Stellplätzen ist das Parkhaus eines der modernsten in Europa.

Der Ladestrom wird von der Dachanlage mit knapp 600 KWp erzeugt und dann über 50 Ladepunkte an Elektroautos weitergegeben. Scheint die Sonne nicht, kommt der Strom ganz oder teilweise vom Netz. Die Technik für die Ladesäulen brachte Goldbeck nicht – wie sonst üblich – in den einzelnen Stationen unter, sondern in einem zentralen Technikraum. Das spart Platz und erleichtert die Wartung. Jeder Ladepunkt ist spannungsfrei, wenn kein Fahrzeug angeschlossen ist, und damit extrem sicher für die Nutzer und das technische Personal. Ein Novum ist zudem das Energiemanagement, mit dem sich Strom gezielt leiten lässt. Beispielsweise können Nutzer Ladepunkte unterschiedlich priorisieren. Das hilft etwa dann, wenn ein Mitarbeiter vor einer längeren Fahrt nur einen kurzen Zwischenstopp einlegt. Zudem lässt sich steuern, ob der selbst erzeugte regenerative Strom verbraucht oder Strom aus dem öffentlichen Netz zugekauft wird.

„Die durchschnittliche Standdauer der Autos reicht aus, um diese mit jeweils 22 KW wieder voll aufzuladen“, erläutert Geschäftsführer Björn Lamprecht. Bis jetzt schöpfen die wenigsten Autos diese Leistung überhaupt aus. Mitarbeiterparkhäuser könnten die E-Tankstellen von morgen werden, glaubt er. Schließlich sei regenerativ erzeugter Strom die Voraussetzung dafür, dass E-Autos tatsächlich emissionsfrei fahren.

Für die bequeme Bezahlung liefern die Partner eine Abrechnungssoftware mit. Per RFID-Karte werden die Säulen freigeschaltet und die Verbrauchsdaten an die Firmenbuchhaltung weitergeleitet. Grundsätzlich erlaubt das System zudem jedem Nutzer, seinen jeweiligen Energiedienstleister einzubinden. Das intelligente Ladesystem stellt Energie passgenau bereit. Eichrechtliche Vorschriften werden dabei eingehalten. Goldbeck arbeitete dafür eng mit dem Elektronikspezialisten RTB aus Bad Lippspringe zusammen, der sich auf Straßenverkehrstechnik mit Radar- und Laserunterstützung fokussiert.

Zusätzlich entwickelten die Partner ein dynamisches Parkleitsystem, das sowohl die freien Plätze an den E-Ladesäulen als auch alle anderen Stellplätze findet und anzeigt. Das System leitet Autofahrer direkt zu einem belegbaren Park- oder Ladeplatz. Zwei große Displays zeigen im Außenbereich die verfügbaren Stellplätze und Ladepunkte an. Im Innenbereich informieren numerische Anzeigen an allen Kreuzungspunkten über freie Plätze auf den einzelnen Parkdecks.

