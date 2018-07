31.07.2018

NREL zeigt kabelloses Laden von Elektrofahrzeugen

Vor kurzem hat das NREL einen elektrischen Zenith Motors-Transporter vorgestellt, der modifiziert wurde, um kabelloses Laden zu ermöglichen.

NREL betreibt das innovative Fahrzeug in seiner Mitarbeiter-Shuttle-Flotte. Kevin Walkowicz, Leiter der NREL-Gruppe für Transportsystemtechnik, sagt: "Unter der Leitung von NREL wurde das Shuttle modifiziert, um das drahtlose Ladesystem von Momentum Dynamics zu integrieren - eine Ergänzung, die unsere Forschung zur Elektrifizierung von Fahrzeugen und zur Netzintegration verbessert." Bis jetzt war kein Fahrzeug in der Größe der Zenith-Vans mit einem solchen System ausgestattet.



Das Projekt soll den Forschern ein besseres Know-Hoa zur intelligenten Steuerung der Gesamtstrombelastungen in einer elektrifizierten Transportzukunft durch die Untersuchung verschiedener Strategien des Lademanagements und die weitere Entwicklung und Optimierung des drahtlosen Hochleistungsladesystems und der damit verbundenen Netzintegration vermitteln.



"Drahtloses Laden könnteden gesamten Ladeprozess für Fahrer vereinfachen", sagte Walkowicz. "Beim kabellosen Laden im Straßenverkehr zum Beispiel könnten Sie unterwegs an jedem Stoppschild ein Fahrzeug aufladen, das viel häufiger auflädt, als wenn Sie ein Fahrzeug physisch parken und zum Laden einstecken müssten. Drahtloses Laden bietet mehr, flexiblere und bequemere Lademöglichkeiten, um Fahrzeugladungen intelligent zu verwalten."



Diese Technologie könnte auch erhebliche Auswirkungen auf die Anforderungen an die Größe der Batterie von Elektrofahrzeugen haben ", fügte Walkowicz hinzu." Wir könnten zeigen, dass Sie mit dieser Technologie Ihre Batteriegröße erheblich reduzieren können, ohne die Reichweite des Fahrzeugs zu verringern. "



NREL: Ein lebendes Labor

Die Forscher sind nicht die Einzigen, die von dieser Demonstration profitieren werden - die NREL-Betriebsgruppe hat ebenfalls einen Vorteil damit.



"Wir arbeiten seit Jahren mit unseren internen und externen Partnern zusammen, um das Transportsystem des NREL zu elektrifizieren und gleichzeitig Möglichkeiten zu nutzen, die nachhaltige Verkehrsforschung des NREL zu nutzen", sagte Lissa Myers, Projektleiterin des NREL Intelligent Campus. "Durch die Bewertung der Fähigkeit zum kabellosen Aufladen auf dem Campus können wir die Zuverlässigkeit und Leistung dieser neuen Technologie messen, bevor wir uns langfristig finanziell engagieren."



"Die Idee ist, den Campus als Forschungsinstrument zu nutzen, um Forschungsaktivitäten in einer realen Umgebung zu erweitern und zu nutzen", fügte Myers hinzu. "Zusätzlich zu den Transportvorführungen wenden wir weitere Bereiche der NREL-Forschung in Gebäuden mit fortschrittlichen Sensoren, Steuerungen und Energiesystemintegration an, um die Energieeffizienz auf einzigartige und innovative Weise zu maximieren."

