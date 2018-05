15.05.2018

Schnellladenetz an Tankstellen für E-Mobilität in Süddeutschland

In drei Minuten Strom für 100 Kilometer tanken: Schnelllade-Standorte bringen Elektro-Power in den urbanen Raum sowie an Verkehrsachsen.

Die OMV, das internationale, integrierte Öl- und Gasunternehmen mit Sitz in Wien, und die Karlsruher EnBW Energie Baden-Württemberg AG haben ein gemeinsames Ziel: eine hochperformante Ladeinfrastruktur für Elektromobilität bereitzustellen. Hierfür haben OMV und EnBW heute im Rahmen einer strategischen Kooperation vereinbart, bis Ende 2019 100 OMV-Tankstellen in Süddeutschland mit Hochgeschwindigkeits-Ladesäulen auszustatten. An diesen können Fahrer von Elektroautos künftig in nur drei Minuten genug Strom für die nächsten einhundert Kilometer tanken. Zudem soll ihre Kapazität in den nächsten Jahren sukzessive auf bis zu acht Hochgeschwindigkeits-Ladepunkte pro Standort ausgebaut werden.

Die Kooperation ist ein großer Schritt für den Ausbau der Schnellladeinfrastruktur in Deutschland, insbesondere im urbanen Raum. Vor allem in Bayern und Baden-Württemberg soll das Schnellladenetz an OMV-Standorten entlang von Verkehrsachsen an Autobahnen und Landstraßen als auch im urbanen Raum ausgebaut werden. Denn gerade hier sind viele Fahrer von E-Autos auf eine verlässliche und leistungsstarke Ladeinfrastruktur angewiesen. Aus Sicht der Partner gehört dem Schnellladen, das auch als High Power Charging bezeichnet wird, auch innerstädtisch die Zukunft.

Die OMV Deutschland verfügt bundesweit über rund 300 Tankstellen, davon mehr als 220 in Bayern, sowie weitere Stationen in Baden-Württemberg und Hessen. EnBW ist deutscher Marktführer im Bereich der Schnellladeinfrastruktur. Bereits jede dritte Autobahnraststätte in Deutschland setzt auf die Lösungen des Karlsruher Energieunternehmens. Eine ideale Ausgangslage, um die Infrastruktur für Elektromobilität gemeinsam weiter auszubauen:

„In der EnBW haben wir einen starken Partner mit dem wir unser Sortiment an Qualitäts- sowie alternativen Kraftstoffen wie z.B. Wasserstoff um eine weitere Energieform ergänzen werden – getreu unserem Kundenversprechen „We care more“. Mit einem dichten Netz von Ladestationen stellen wir auch in Zukunft die Mobilität all unserer Kundinnen und Kunden sicher.“, erläutert Robert Böhmisch, Leiter des deutschen OMV Tankstellengeschäfts.

Mit der Kooperation baut die EnBW ihre Marktführerschaft im Schnellladen weiter aus und kommt ihrem Ziel, bis 2020 über 1.000 Schnellladestandorte im gesamten Bundesgebiet zu betreiben, einen weiteren großen Schritt näher. „Unsere High-Power-Lader arbeiten mit der neuesten Technologie. Diese Infrastruktur bietet E-Mobilisten bereits heute eine satte Leistung und ist bestens für die Fahrzeuggenerationen von morgen gerüstet“, so Lars Walch, bei der EnBW für Strategie & Partnerschaften im Bereich Elektromobilität zuständig.

Darüber hinaus bieten die Karlsruher mit ihrer EnBW mobility+ App schon heute die größte Netzabdeckung und den komfortabelsten digitalen Zugang zu Ladestationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit über 100.000 Downloads ist sie zudem Deutschlands erfolgreichste E-Mobilitätsapp auf dem Markt.

High Power Charging (HPC)

Mit einer Leistung von 150 oder sogar über 300 Kilowatt machen die Schnelllader der EnBW von Beginn an aus leeren Akkus in kurzer Zeit kraftstrotzende Leistungsträger. Heute sind 50 Kilowatt als Ladeleistung für Schnellladen etabliert. Ausgerüstet mit den beiden gängigen Schnellladesteckern (CCS und CHAdeMO) können pro Standort zwei Fahrzeuge gleichzeitig geladen werden. Die Ladeleistung wird dabei dynamisch zwischen den Ladepunkten verteilt. Das bedeutet, dass entweder zwei Fahrzeuge mit bis zu 150 Kilowatt oder ein Fahrzeug mit 300 Kilowatt geladen werden. Doch die nächste Fahrzeuggeneration steht in den Startlöchern und wird das HPC-Angebot von EnBW und OMV auch perspektivisch mit bis zu acht Ladepunkten pro Säule voll ausnutzen können.

