18.06.2018

Schweiz: Elektroauto, Bahn, Car- und Bikesharing in einem Paket

Mobilität von Tür zu Tür, auch mit der Bahn - Vor kurzem erhielten die ersten Kunden des SBB Green Class Premium Abo ihren BMWi3.

Die Schweizer Bahn ist weltberühmt dafür, dass sie wirklich top ist. Gute Verbindungen, die noch dazu perfekt getaktet sind und mehr..Sie ist die grösste Anbieterin von nachhaltiger Mobilität in der Schweiz. Das bezieht sich jedoch nicht nur auf die Bahn allein.



Vor einem Jahr startete ein Probelauf für 140 Testkunden zur kombinierten Mobilität. Dazu gehörte ein eigenes Elektroauto, ein Parkplatz am Bahnhof und ein Jahresabo für die Bahn. Dieser Pilotversuch war ein Megaerfolg, daher wird das neue Mobilitäts-Abo, das mit einem BMW-Elektroauto kombiniert ist, nun für alle Interessierten angeboten. Vor kurzem wurden die ersten Fahrzeuge an die GreenClass-Kunden übergeben.



Das SBB Green Class Abo "Premium" beinhaltet:

Abo 1. Klasse

BMW i3 Neuwagen

Parken am Bahnhof Plus

Carsharing

Bikesharing Plus

Taxi

Das Einzige, was dagegen spricht, ist der Preis, weil günstig ist es nicht: Für 36 Monate kostet das Abo CHF 1180.-/Mt., für 24 Monate CHF 1250.-/Mt. und für 12 Monate CHF 1310.-/Mt. Die Nachfrage in der Schweiz ist trotzdem hoch.





