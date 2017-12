21.12.2017

Produktionsstart für den neuen Nissan Leaf in Europa

Erste Fahrzeuge der neuen Generation in Sunderland vom Band gelaufen - Auslieferungen an Kunden starten im Februar 2018.

Der Startschuss für den neuen Nissan Leaf in Europa ist gefallen: Im britischen Nissan Werk in Sunderland sind die ersten Fahrzeuge der neuen Modellgeneration vom Band gelaufen. Ab Februar 2018 rollen die lokal emissionsfreien und nahezu lautlosen Elektroautos zu den europäischen Kunden.

Der Produktionsbeginn läutet eine neue Ära für das meistverkaufte Elektroauto der Welt ein. In der zweiten Auflage verkörpert der Leaf die Nissan Vision von intelligenter Mobilität: Er verbindet ein dynamischeres Design und mehr Reichweite mit innovativen Fahrerassistenzsystemen und verbesserter Konnektivität.

„Mit der Einführung von Elektroautos in Europa hat Nissan 2011 den Weg vorgegeben. Mit jedem weiteren Jahr wurde klar, dass mehr und mehr Kunden unsere Vision zur Zukunft des Fahrens teilen“, sagt Kevin Fitzpatrick, Divisional Vice President Manufacturing bei Nissan Europe. „Wir freuen uns, die Produktion in Sunderland zu starten und den neuen Nissan Leaf ab Februar in die europäischen Märkte zu bringen.“

In der zweiten Modellgeneration bietet der Leaf dank einer auf 40 kWh vergrößerten Lithium-Ionen-Batterie bis zu 378 Kilometer Reichweite (NEFZ-Fahrzyklus), wodurch noch längere Fahrten mit einer Akku-Ladung möglich sind. Durch das neuartige

e-Pedal lässt sich das Fahrzeug dabei fast ausschließlich mit einem Pedal beschleunigen und abbremsen. Die serienmäßige Funktion stoppt den Stromer sogar an Gefällen. Zu den weiteren Technologien gehört das ProPILOT Assistenzsystem, das teilautomatisiertes Fahren auf Autobahnen ermöglicht und selbstständig Abstand und Fahrspur hält. Der ProPILOT Park macht außerdem Einparken zum Kinderspiel: Vier hochauflösende Kameras und zwölf Ultrasensoren leiten den neuen Leaf in die Parklücke.

Der Nissan Leaf hat sich seit seiner Markteinführung 2011 europaweit mehr als 85.000 Mal verkauft. Seit 2013 wird das Elektroauto auch im Nissan Werk Sunderland produziert. Nach Investitionen in Höhe von 420 Millionen Pfund (477,2 Millionen Euro*) wurden für die zweite Leaf Generation weitere 36 Millionen Pfund (40,9 Millionen Euro*) in die Produktionsstätte investiert, womit mehr als 2.000 Jobs bei Nissan und den Zulieferern gesichert wurden.

Der offizielle Produktionsstart folgt auf die ersten Auszeichnungen für den neuen Leaf: Auf der Consumer Electronics Show (CES) in New York sicherte sich die zweite Modellgeneration unter anderem den „Best of Innovation“-Award für Fahrzeugintelligenz und selbstfahrende Technologien sowie die CES-Ehrung „Technologien für eine bessere Welt“. Bei der renommierten „Auto Trophy“ der Auto Zeitung gewann der Leaf zudem die Importwertung seiner Klasse.

* Allen Umrechnungen liegt ein Wechselkurs von 1 Pfund = 1,1362 Euro zugrunde.

