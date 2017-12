18.12.2017

Tesla: Neue "Fair use" Policy für das Supercharger-Netzwerk

Der eigentliche Zweck des Supercharger Netzwerks ist, Langstrecken Reisen in E-Fahrzeugen möglich zu machen.

Tesla will damit kommerzielle Nutzung der Supercharger, die in manchen Märkten schon problematisch ist, einschränken. Der Autohersteller erklärt damit, dass alle Tesla-Fahrzeuge, egal ob neue oder gebrauchte Tesla Fahrzeuge , die ab sofort gekauft und für kommerzielle Zwecke verwendet werden, weltweit nicht mehr täglich am Supercharger kostenfrei laden können.

Als kommerzielle Zwecke werden angegeben: Taxifahrten, Carsharing oder Ridesourcing via Uber und ähnliche Service, Lieferfahrzeuge, Fahrzeuge für staatliche Zwecke oder andere kommerzielle Fahrten. Der Wechsel gilt nicht für Fahrzeuge, die bereits in Flotten sind, aber jeder neue Tesla ist davon betroffen.

Tesla erklärt, dass es möglich sein wird, wenn ein Fahrzeugeigentümer diese Regelung missbraucht bzw. nicht einhält, das jeweilige Fahrzeug vollends von der Nutzung der Supercharger zu sperren. Damit wird die kommerzielle Nutzung des bisher kostenfreien Ladens eingeschränkt. Der Grund dafür ist, dass es an manchen Standorten zu einer Überlastung der Supercharger kommt, weil einige kommerziell eingesetzte Fahrzeuge besonders viel an den Supercharger laden.



