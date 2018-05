14.05.2018

Umfrage: 20% der Amerikaner planen, ein Elektroauto zu kaufen

Immer mehr Zustimmung für E-Fahrzeuge - Weltweit immer mehr Fahrzeugtypen erhältlich

Die Zahl jener, die ein Elektroauto haben wollen, steigt kontinuierlich an. Bei einer Umfrage der AAA, der American Automobile Association, einer ähnlichen Organisation wie ÖAMTC oder ARBÖ, im Vorjahr, meinten 15% der US-Amerikaner, sie würden als nächstes Fahrzeug ein Elektroauto zu kaufen. Bei der gleichlautenden Umfrage von AAA in diesem Jahr sagten 20% der Amerikaner, dass ein Elektroauto für ihren nächsten Fahrzeugkauf in Frage kommt. Das zeigt, dass sich die Einstellungen von vielen Menschen verändern. Für immer mehr Menschen sind sie kein Randthema mehr und die Revolution geht voran.



Greg Brannon, Direktor für Automobiltechnik und Autoindustrie bei der AAA, hält fest: "Ich denke, es gibt immer mehr Optionen für die Verbraucher von praktisch jedem Autohersteller zu sehen. Es gibt zwar immer eine Lücke zwischen Absichten und tatsächlichem Verhalten, aber ein Anstieg des tatsächlichen Kaufs von Elektrofahrzeugen im Jahresvergleich ist ebenfalls sichtbar."



Unter denen, die sagten, dass sie ein Elektrofahrzeug für ihr nächstes Auto wollen, gaben 80% an, dass die Umweltvorteile ihr Hauptmotivator seien. 67% gaben an, dass langfristige Kosteneinsparungen ihre Kaufentscheidung beeinflussen werden, wobei als wesentliche Verkaufsargumente Kraftstoffeinsparungen und niedrige Wartungskosten angeführt werden.

Etwas, was von der Consumer Reports, einer Konsumentenschutz-Plattform der USA, ebenfalls bestätigt wird, sind die extrem niedrigen Wartungskosten, aufgrund weniger beweglicher Teile im Elektroauto. Damit zeigt sich, dass die Erfahrungen mit E-Fahrzeugen weltweit in eine ähnliche Richtung laufen und die Revolution im VerkehrsbE_ereich nicht mehr aufzuhalten ist. Auch Klimawandel und bessere Luftqualität sprechen weltweit für E-Fahrzeuge.

Quelle oekonews.at | holler 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren