05.09.2018

VDE startet neuen Verbraucherservice Elektromobilität

Was passiert im Stromnetz, wenn jeder ein Elektroauto fährt? Und kann ich mein Elektroauto über die Steckdose laden?

Zur Erföffnung der Internationalen Funkausstellung (IFA) in Berlin geht das neue Online-Magazin „Backbone“ von VDE|FNN an den Start. Das Magazin richtet sich an Verbraucher und liefert Fakten und Antworten zu Stromnetz und Elektromobilität.

Das neue Informationsportal „Backbone“ von VDE|FNN liefert Fakten und Antworten zu Stromnetz und Elektromobilität, es ist unter backbone.vde.com seit dem 31. August online.

„Das Magazin zu Elektromobilität und Stromnetz“, so der Backbone-Untertitel, erklärt in Geschichten, Interviews und Videos, wie das Stromnetz funktioniert und Elektromobilität von Anfang an richtig ins Netz integriert wird. Heike Kerber, Geschäftsführerin von VDE|FNN, erläutert: „Mit ‚Backbone‘ wollen wir zeigen, wie das Stromnetz als zuverlässiges Rückgrat nicht nur für unser heutiges Leben, sondern auch für Elektromobilität funktioniert und was notwendig ist, damit das so bleibt. Deshalb der Name ‚Backbone‘.“ Vor allem Verbraucher sollen durch „Backbone“ ein besseres Verständnis für das komplexe Energieversorgungssystem bekommen, das sich durch die Energiewende derzeit stark verändert.

Damit das Stromnetz für diesen Wandel und eine flächendeckende Elektromobilität fit gemacht wird, engagieren sich mehr als 450 Unternehmen bei VDE|FNN. Sie arbeiten unter anderem an Regeln für den Anschluss und Betrieb von Ladeeinrichtungen. Für die Stromnetz-Experten steht fest: Elektrofahrzeuge können eine wichtige Rolle spielen, um erneuerbare Energien aus Wind und Sonne in das Energiesystem zu integrieren. Warum und wie, darüber informieren Beiträge im neuen Online-Magazin „Backbone“.

Quelle VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik und Informationstechnik) 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren