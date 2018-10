22.10.2018

Ausstieg aus dem INF-Vertrag wäre fataler Rückschritt für nukleare Abrüstung

Die Kampagne "Büchel ist überall! - atomwaffenfrei.jetzt" ist zutiefst besorgt angesichts der Ankündigung von US-Präsident Trump, aus dem Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) auszusteigen.

Sollte der INF-Vertrag aufgekündigt werden, wären Tür und Tor geöffnet für einen neuen nuklearen Rüstungswettlauf in Europa. Die Kampagne fordert die Bundesregierung auf, vermittelnd zwischen den USA und Russland tätig zu werden und Initiativen für Abrüstung in Europa zu ergreifen.

Wenn Trump aus dem INF-Vertrag aussteigt, wäre das ein fataler Rückschritt im Bereich der nuklearen Abrüstung und eine massive Bedrohung der Sicherheit für die Menschen in Europa", sagt Wolfgang Schlupp-Hauck von der Kampagne "Büchel ist überall! - atomwaffenfrei.jetzt". Der 1988 in Kraft getretene Vertrag schaffte erstmals in der Geschichte der Menschheit eine Waffengattung (die nuklearen Mittelstreckenraketen) vollständig ab. Dies gilt für die Unterzeichnerstaaten USA und Russland. In den vergangenen Jahren beschuldigten sich beide Seiten gegenseitig, den Vertrag zu verletzen. Mit der "Friedenswerkstatt Mutlangen" legte Schlupp-Hauck zum 30. Jahrestag der Unterzeichnung dieses bedeutenden Abrüstungsvertrags im Dezember 2017 das "Mutlanger Manifest" vor. Darin heißt es: "Verletzungen des INF-Vertrags oder gar sein Scheitern hätten weitreichende Folgen für die Rüstungskontrolle in Europa. Würde er aufgekündigt, droht der Beginn einer neuen Aufrüstungsspirale."

Unter dem Motto "Abrüstungsverträge schaffen Sicherheit. Den INF-Vertrag einhalten! Dem Atomwaffenverbot beitreten!" fordern die Unterzeichner um den Landrat der Ostalb Pavel und die Mutlanger Bügermeisterin Eßwein "die USA und Russland dazu auf, ihre Streitigkeiten um die Einhaltung des INF-Vertrags im Rahmen des Vertrages zu lösen, um diesen Eckpfeiler der europäischen Sicherheit zu erhalten." Zugleich werden alle Staaten aufgefordert, "dem Vertrag über das Verbot von Kernwaffen so schnell wie möglich beizutreten." Die Kampagne regt eine Abrüstungsinitiative auf europäischer Ebene an, die eine Stärkung des im vergangenen Jahr bei den UN verabschiedeten Atomwaffenverbotsvertrags beinhaltet. "Die Ankündigung, den INF-Vertrag aufzukündigen, ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Präsident Trump die Axt an die internationale Ordnung legt", so Regina Hagen, Sprecherin der Kampagne weiter. Vor diesem Hintergrund ist die Suche nach neuen multilateralen Ansätzen zur Abrüstung dringend erforderlich.

Dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Er beinhaltet u.a. ein Verbot der Stationierung von Atomwaffen in Vertragsstaaten. Dadurch könnte die Gefahr der Stationierung von nuklearen Mittelstreckenraketen eingedämmt werden. Das EU-Parlament empfahl den europäischen Staaten in der Vergangenheit bereits mehrfach die Unterstützung dieses Vertrags. Die Kampagne "Büchel ist überall! - atomwaffenfrei.jetzt" sieht hier Anknüpfungspunkte für eine umfassende europäische Abrüstungsinitiative. Bislang wurde der Vertrag von fünf europäischen Staaten unterzeichnet. Drei dieser Staaten (Österreich, Vatikan und San Marino) haben ihn bereits ratifiziert. "Die deutsche Bundesregierung darf ihre Sicherheitspolitik nicht weiterhin auf nukleare Massenvernichtungswaffen aufbauen. Deutschland muss den Verbotsvertrag unterzeichnen und ratifizieren. Die Neuproduktion der in Büchel stationierten Atomwaffen muss verhindert und die vorhandenen Waffen müssen von dort abgezogen werden" so Hagen.

Ferner ruft die Kampagne "Büchel ist überall! - atomwaffenfrei.jetzt" zur Beteiligung an den bundesweiten Aktionstagen der Friedensbewegung vom 1. bis zum 4. November auf. "Unsere Antwort auf Trumps Ankündigung den INF-Vertrag aufzukündigen muss lauten: abrüsten statt aufrüsten!", so Kampagnenkoordinator Roland Blach. Heute vor 35 Jahren gingen Hunderttausende Menschen gegen die Stationierung der Mittelstreckenraketen, unter anderem in Mutlangen auf die Straße. Mutlangen wurde mit einer Vielzahl von Aktionen zum Symbolort, ehe durch den INF-Vertrag diese Atomraketen aus Deutschland abgezogen wurden.

Als Teil des ICAN-Netzwerkes ist die Kampagne "Büchel ist überall! - atomwaffenfrei.jetzt" Mitträger des Friedensnobelpreis 2017.

Weitere Informationen zum INF-Vertrag





Quelle Ohne Rüstung Leben 2018 Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren