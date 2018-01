23.01.2018

Das Jahr der Veränderung in Davos

2018 ist das erste Jahr, in dem Umweltrisiken im Global Risks Report des Weltwirtschaftsforum die Mehrheit der Top-5-Risiken weltweit ausmachen.

In dem Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF), des World Economic Forum werden Extremwetterereignisse, das Scheitern von Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel, von Menschen verursachte Umweltkatastrophen, der Verlust der biologischen Vielfalt und der Zusammenbruch von Ökosystemen, Naturkatastrophen und Wasserkrisen genannt.



Die Ozeane steigen: buchstäblich und auf der politischen Agenda. Die wichtigsten Meeresgüter sind 24 Billionen US-Dollar wert, mit einem jährlichen Waren- und Dienstleistungswert von 2,5 Billionen US-Dollar (etwa 5% des weltweiten BIP und der 7. größten Weltwirtschaft). Kanada, das die G7 anführt, hat zugestimmt, den Ozean auf die G7-Agenda zu setzen. Das "World Resources Institute", das WRI, ist aktiv an der globalen Meerespolitik beteiligt und erwartet sich mehrere große Ankündigungen in Davos, wo der Ozean auf der Tagesordnung steht.



Privater Sektor wird forciert: Vor drei Jahren wurden 338 Unternehmen gegründet, die sich bereits für wissenschaftsbasierte Ziele entschieden haben. Mehr als 130 institutionelle Investoren (die ein Vermögen von 17 Billionen US-Dollar repräsentieren) fordern Kapitalmarktaufsichtsbehörden und Börsen auf, die Offenlegung von Klimarisiken und Nachhaltigkeitsrisiken zu verbessern. Aber das ist nicht genug. Das WRI wir prüfen, ob die Unternehmen Fortschritte bei diesen Themen machen.



Verlust und Verschwendung von Lebensmitteln gewinnen an Zugkraft: Ein Drittel der produzierten Lebensmittel wird nie gegessen und Verlust und Verschwendung von Nahrungsmitteln belaufen sich weltweit auf einen jährlichen Verlust von 940 Milliarden Dollar. Allein in den Vereinigten Staaten verschwendet die durchschnittliche vierköpfige Familie jedes Jahr Nahrungsmittel im Wert von etwa 1.500 Dollar. Neue Untersuchungen zeigen jedoch, dass ein Unternehmen für jeden Dollar, den es investiert, um Lebensmittelverluste und -verschwendung zu reduzieren, 14 US-Dollar Betriebskosten sparen kann. Champions 12.3 hilft dabei, Impulse zu setzen, um die Richtung zu ändern. Werden sich in Davos mehr Wirtschaftsführer diesem Thema annehmen?



Das Jahr, in dem es um den Klimawandel geht: Obwohl Präsident Trump der Klimapolitik den Rücken gekehrt hat, kommen neue Politiker. "Wir sehen eine interessante neue Dynamik, mit europäischen Führern wie Präsident Macron. China und Indien positionieren sich als Vorreiter in der sauberen Energiewirtschaft. Die weltweiten Investitionen in saubere Energie erreichten im Jahr 2017 333,5 Milliarden US-Dollar, das ist ein Plus von 3% gegenüber dem Vorjahr. Auch Unternehmen investieren bereits jetzt in saubere Energie, nachhaltige Infrastruktur, Elektrofahrzeuge, Batterien und mehr. Werden Staats- und Regierungschefs wie der indische Premierminister Shri Narendra Modi, die in Davos sein werden, mehr Klimaschutz fordern, und wird der Druck des Privatsektors andere dazu bringen, in diesem Jahr ehrgeizigere Ziele zu setzen?

