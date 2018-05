EWS kritisieren geplantes EEG-Änderungsgesetz

Entlastung der Kraft-Wärme-Kopplung von der EEG-Umlage

Wir teilen die Auffassung der Bundesregierung, dass die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) als Komplementärtechnologie zu den volatilen Erneuerbaren Energien einen wichtigen Beitrag zur Energiewende leistet. Ein erster richtiger Schritt ist daher die Wiederherstellung der Privilegierung für den Eigenstromverbrauch durch die Entlastung von der EEG-Umlage. Darüber hinaus sind aus Sicht der EWS grundsätzlichere Verbesserungen für die KWK notwendig, die in der geplanten Gesetzesänderung leider nicht vorgesehen sind.

Neben der Stellungnahme an das BMWi wendet sich die EWS auch mit einem offenen Brief an die Vertreter Baden-Württembergs in den relevanten Fachausschüssen des Bundestages. Dort soll das EEG- / KWKG-Änderungsgesetz noch beraten werden. Mit dem Brief wirbt die EWS um Unterstützung bei den Abgeordneten für mehr Klimaschutz und die Stärkung der Windenergie in Süddeutschland.