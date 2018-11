02.11.2018

Gemeinsam müssen wir unsere Städte und die Welt verändern

U-20 Städte fordern die G20 auf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um mit ihnen gegen den Klimawandel, für die Zukunft der Arbeit und die soziale Integration zu kämpfen.

G20-Großstädte wie Buenos Aires, Paris und Tokio stellten Präsident Mauricio Macri vor dem G20-Gipfel in Argentinien die gemeinsame Position von Urban 20, von 20 Großstädten aus alller Welt, vor. Der erste U20 Mayors Summit, bei dem sich die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Städte trafen, endete mit einer Aufforderung an die Nationalstaaten, Hand in Hand mit den Großstädten zu arbeiten.



Die G20-Staaten haben einen gemeinsamen dringenden Aufruf von allen Bürgermeistern der Großstädte erhalten: „Geht Hand in Hand mit uns, um unser gemeinsames Ziel einer fairen und nachhaltigen Entwicklung zu erreichen.“ Die Städte aus den G20-Mitgliedstaaten, die als Urban 20 (U20) bekannt sind, übergaben ihre Empfehlungen zum Klimawandel, zur Zukunft der Arbeit, zur sozialen Integration, zur Stärkung der Rolle der Frau und zum Zugang zu Finanzmitteln in einem Kommuniqué an Mauricio Macri, den Präsident von Argentinien, und die G20. Präsident Macri hat zugesagt, die Empfehlungen der U20 beim bevorstehenden G20-Gipfel in Buenos Aires mit den Weltführern zu teilen.



In dem Kommuniqué, das von den Bürgermeistern von 34 Städten mit insgesamt 1,5 Milliarden Einwohnern unterstützt wurde, werden die G20-Mitgliedstaaten aufgefordert, eine Reihe von Maßnahmen umzusetzen, darunter:



● Vollständige und rasche Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, um die Emissionsneutralität bis 2050 zu erreichen und zu verhindern, dass die globalen Temperaturen über 1,5°C steigen.



● Beschleunigung der globalen Abkehr von fossilen Brennstoffen hin zu sauberen und erneuerbaren Energien, einschließlich einer CO2-Preisgestaltung, die die sozialen Kosten von Kohlenstoff widerspiegelt.



● Zusammenarbeit mit den Städten bei der Entwicklung und Umsetzung von Bildungs-, Ausbildungs-, Qualifikations- und Ausbildungssystemen sowie Beschäftigungsprogrammen.



● Verbesserung des Zugangs von Frauen und Mädchen zu Bildung, Qualifikationen, Ausbildung und finanzieller Unterstützung zur Stärkung ihrer wirtschaftlichen Stärkung.



● Proaktiv daran arbeiten, Gesellschaften integrativer, einladender, friedlicher, sicherer und diskriminierungsfreier zu machen, indem allen Menschen Räume und Gelegenheiten geboten werden, miteinander in Kontakt zu treten und Verbindungen zueinander zu knüpfen.



● Unterstützung der sozialen Integration von Migranten und Flüchtlingen, indem sie ihnen helfen, spezifische Hindernisse für Partizipation und Inklusion zu überwinden.



● Einfacherer und direkter Zugang zu Finanzmitteln für Stadtverwaltungen, um eine nachhaltige Urbanisierung zu erreichen.



Das U20 Papier wurde von den Bürgermeistern oder Gouverneuren von Amman, Amsterdam, Peking, Berlin, Buenos Aires, Chicago, Dallas, Durban, Genf, Hamburg, Helsinki, Houston, Kuala Lumpur, Jakarta, Johannesburg, London, Los Angeles, Madrid, Mexiko-Stadt, Mailand, Montevideo, Montreal, New York, Paris, Portland, Quito, Rio de Janeiro, Rom, Sao Paulo, Seoul, Tel Aviv, Tokio, Tshwane, Sydney unterzeichnet und von der Stadt Moskau unterstützt .



Der erste "U20 Mayors Summit", brachte die Staats- und Regierungschefs von 37 Großstädten zusammen, die sich dazu verpflichtet haben, die Rolle der lokalen Regierungen bei der globalen Politikgestaltung zu stärken, die globalen Debatten mit lokalen Lösungen zu bereichern und die lokale Perspektive in die globale Agenda der G20 aufzunehmen.



„Der First Urban 20 Mayors Summit war ein großer Erfolg und demonstrierte das Engagement der wichtigsten Städte der G20, mit konkreten Lösungen zur Entwicklungsagenda beizutragen. In anderthalb Tagen konnten wir eine Reihe von Ideen und Empfehlungen zusammenstellen, um die G20-Agenda aus städtischer Sicht zu bereichern. Dies ist keine kleine Leistung. Urban20 ist ein Meilenstein zu dem, was die Städte weltweit seit vielen Jahren wollen: in den dringlichsten Fragen der globalen Entwicklungsagenda ein Mitspracherecht zu haben", sagte Horacio Rodríguez Larreta, Bürgermeister von Buenos Aires.



„In Städten ist die Zukunft zuerst. Die Bürger arbeiten mit den Leadern der Städte zusammen, um die Zukunft zu gestalten, die wir wollen, und jetzt ist der Moment für die G20-Leader, um ihre Stimmen zu hören“, erklärte Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris und Vorsitzende von C40. „Es gibt kein Thema, das die Bürger stärker betrifft als der Klimawandel. Die Städte verpflichten sich, das Pariser Abkommen einzuhalten, und wir rufen die mächtigsten Nationen der Welt dazu auf, sich diesem entscheidenden Bemühen anzuschließen. Gemeinsam müssen wir unsere Städte und die Welt verändern.“



Urban 20 ist eine Initiative, die im Dezember 2017 von Horacio Rodriguez Larreta, Bürgermeister von Buenos Aires, und Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, ins Leben gerufen wurde und Städte aus den G20-Mitgliedstaaten zusammenbringt, um globale Wirtschafts- und Entwicklungsfragen zu diskutieren, eine gemeinsame Position zu bilden und zu diskutieren sowie Empfehlungen für die G20 abgeben. Die Initiative wird von den C40 Cities in Zusammenarbeit mit United Cities and Local Governments einberufen.

"Cities urge the G20 to work with them to tackle climate change, the future of work and social integration" | G20 major cities, including Buenos Aires, Paris & Tokyo present the Urban 20 joint position to President Mauricio Macri ahead of G20 Summit in Argentina

