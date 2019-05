Die Bürgerinnen und Bürger könnten bei den anstehenden Europawahlen, den größten transnationalen Wahlen der Welt, das Europa von morgen mitgestalten. Populisten müsse man mit konkretem Handeln entgegentreten, nicht mit Slogans, so der Kommissionspräsident. Juncker sagte, er sei besonders stolz, dass es in seiner Amtszeit gelungen sein, Griechenland gegen großen Druck in der Eurozone zu halten. Auf der anderen Seite bedauere er es sehr, dass die Kommission in der Kampagne vor dem Brexit-Referendum in Großbritannien den über die EU verbreiteten Lügen nicht aktiv entgegengetreten sei, sondern auf Wunsch des damaligen britischen Premiers keine Rolle während des Referendums gespielt habe.

Wirtschaftlich stehe die EU heute deutlich besser da als vor einigen Jahren, so Juncker: das Investitionsniveau sei wieder auf Vorkrisenniveau gestiegen, die Beschäftigungsquote in der EU auf Rekordhoch. Auch die Jugendarbeitslosigkeit, wenn auch noch immer zu hoch, sei um 7 Prozentpunkte gesunken. Die soziale Dimension Europas müsse weiter gestärkt werden, dies bleibe eine der Prioritäten für die EU.

Wie von Präsident Juncker in seiner Rede zur Lage der Union 2017 angeregt, werden die führenden Politiker Europas am 9. Mai 2019 im rumänischen Sibiu zusammenkommen, um die nächste strategische Agenda der EU für 2019-2024 zu erarbeiten. Sie werden ihre Ansichten zu den Herausforderungen und Prioritäten der EU für die kommenden Jahre austauschen.

Die derzeitige Agenda war im Juni 2014 vom Europäischen Rat erstellt worden und nahm weitere Gestalt in den 10 politischen Prioritäten der Juncker-Kommission an. Mittlerweile – fünf Jahre später – haben die Bemühungen zur Umsetzung dieser Prioritäten greifbare Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger gebracht, trotz unvorhergesehener Schwierigkeiten, die unsere Union weiterhin vor große Herausforderungen stellen. Auf der Grundlage der in der vergangenen Woche vorgelegten politischen Empfehlungen zur Zukunftsgestaltung Europas blickt die Kommission heute zurück auf das, was in den letzten fünf Jahren erreicht wurde.