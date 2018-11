Make Europe great again?

Nostalgie stabilisiert in Momenten der Verunsicherung

Die Bewertung bereits vergangener Zeiten fällt mit politischen Einstellungen zusammen. 53 Prozent der Europäer, die nostalgisch eingestellt sind, sehen sich selbst eher rechts der Mitte, während 58 Prozent der Nicht-Nostalgiker sich eher links verorten. Diese Unterschiede zwischen den Lagern bei der politischen Selbstverortung sind in Deutschland am stärksten ausgeprägt: Hier ist der Anteil der Nostalgiker die sich rechts verorten um 20 Prozentpunkte höher als bei den Nicht-Nostalgikern.

"Nostalgie ist auch ein Indiz für ein hohes Maß an Verunsicherung in der Gesellschaft", so Isabell Hoffmann, unsere Europaexpertin. Doch der wohlwollende Blick in die Vergangenheit, in der Öffentlichkeit oft negativ besetzt, habe durchaus eine wichtige Funktion, denn er könne Stabilität und Halt bieten, so die Autoren unserer Studie. Dies machen sich auch einzelne Parteien zunutze, die mit Referenzen an die Vergangenheit, Verunsicherung und Ängste in Wählerstimmen übersetzen möchten.