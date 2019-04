05.04.2019

Sanktionen gegen "Fridays for Future"-Teilnehmer sind nicht zulässig

Der Versuch, diese Protestbewegung der Kinder und Jugendlichen mit Drohungen einzuschüchtern, darf keinen Erfolg haben.

Verfassungsschranken für Sanktionen bei schulischer Abwesenheit - Rechtsgutachten im Auftrag des Solarenergie-Fördervereins Deutschland e.V.

Ob es überhaupt noch gelingen wird, den immer schneller ablaufenden Klimawandel rechtzeitig zu bremsen, bevor er sich völlig verselbständigt, steht auf Messers Schneide. Zu lange hat die Politik gezögert, die notwendigen Änderungen rechtzeitig durchzusetzen.

Erhebliche Änderungen im Steuerrecht und im Energierecht sind erforderlich. Ohne ganz erheblichen Druck aus der Öffentlichkeit ist das nicht mehr durchzusetzen. Die Bewegung "fridays for future" ist hier eine gewaltige und überzeugende Hilfe.

Der Solarenergie-Förderverein Deutschland e.V. (SFV) hat deshalb den bekannten Rechtslehrer Professor Dr. Felix Ekardt um ein Rechts-Gutachten gebeten, welches die absurde Haltlosigkeit dieser Drohungen deutlich macht.

Zum Gutachten => Fridays for Future: Verfassungsschranken für Sanktionen bei schulischer Abwesenheit

Sein Gutachten zu "fridays for future" befindet sich im Anhang. Es ist dafür gedacht, den Mut der fridays for future - Demonstranten zu stärken. Es soll sie darin bestätigen, dass die Verteidigung der Menschenrechte einen höheren Rang hat als die Schulpflicht

Ganz unten im Gutachten findet sich auch ein konkreter Hinweis, wie man sich verhält, wenn ein amtliches Schreiben bei den Eltern oder den Schülern selbst eingeht. Ignorieren wäre ungeschickt.

Noch eine Bitte an die Jugendlichen: Gebt das Gutachten weiter, teilt es. Informiert uns, wenn es Probleme gibt. Am besten per email unter zentrale@sfv.de

Zeigt das Gutachten auch Euren Eltern.

Als Verein, der seit 33 Jahren gegen die Zerstörung von Umwelt und Klima ankämpft, will der SFV die "fridays for future"-Bewegung gerne

unterstützen.

Wenn Ihr Fragen zum Thema Energiewende oder Klimawandel habt - Wir helfen gerne, aber die Initiative muss von Euch ausgehen. Wir wollen uns nicht aufdrängen!

Streiktermine: Hier findest du die nächsten Termine für Streiks in deiner Umgebung!

Quelle Solarenergie-Förderverein Deutschland: Wolf von Fabeck 2019

