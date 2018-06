Singapur: Medienspektakel der Dealmacher

12.06.2018

Für Donald Trump und für Kim Jong-un war das Treffen allein schon aufmerksamkeitsökonomisch Erfolg. Für Trump ist es gerade nach dem desaströsen G7-Gipfel eine Bestätigung, dass er besser einen Deal machen kann als all die "hater und loser". Schon im Vorfeld jubelte er, die Geiseln seien befreit und das Testen, Entwickeln und Abfeuern von Raketen hätten aufgehört. Zudem feierte gerade "500 Tage amerikanischer Größe" - mit ihm an der Spitze. Kim Jong-un, der kleine Raketenmann und finstere Diktator, der sich kindisch über erfolgreiche Tests und Raketenstarts freut, hingegen wurde vom Pariah zum Staatsmann und kann damit wahrscheinlich auch in Nordkorea seine Macht festigen und das starre System lockern.

Herausgekommen ist außer Bildern, großen Gesten und Mediengetöse nicht viel, zumindest was man bislang erfahren hat. Natürlich war alles "great" und "phantastisch" und natürlich sind nun Donald Trump und Kim Jong-un Freunde geworden. Tatsächlich haben sie wohl mehrere Stunden miteinander gesprochen. Und selbstverständlich war der Gipfel ein voller Erfolg, der "sehr schnell" zur "Denuklearisierung" führen wird.

"I feel really great. It's going to be a great discussion and, I think, tremendous success. I think it's going to be really successful, and I think we will have a terrific relationship. I have no doubt." Donald Trump