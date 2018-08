Supersommer, die deutsche Landwirtschaft und der Klimawandel

Was haben Fleischindustrie und Kohlelobby gemein?

Nun kann es vielleicht von dem einen oder anderen als tendenziös betrachtet werden, wenn man als ökologisch motivierter Vegetarier der Ansicht ist, dass insbesondere die Landwirtschaft im Bereich der Tierzucht, oder genauer gesagt der Massentierhaltung, sich aufgrund der enormen Treibhausgasbelastung an den Klimafolgen beteiligen sollte. Ein Großteil der tropischen Regenwälder wurde und wird gerodet, um Platz für die Sojaproduktion zu schaffen, die nahezu komplett für Tierfutter genutzt wird – und nicht überwiegend für uns Vegetarier, wie mir immer wieder humoristisch beizubringen versucht wird.

Aber die Reaktionen auf solche Überlegungen und Forderungen durch die Bauernverbände und deren politische Vertreter ähneln frappierend denen der Kohlelobby. Die versucht krampfhaft, jedes noch so alte und dreckige Braunkohlekraftwerk vor der Abschaltung zu schützen: Man „erkenne ja an, dass man sich aufgrund des Klimawandels ändern müsse, aber dies müsse doch geordnet erfolgen, man dürfe nicht überstürzt die Wirtschaft gefährden, und vor allem Dingen dürften doch keine Jobs gefährdet werden“. Es werden alsbald Kommissionen gegründet, die gewichtig aussehen, und es geht wieder viel Zeit verloren.

ABER DER KLIMAWANDEL IST REAL, und die Warnung der Forscher vor einer „Heißzeit“ kommt zwar zugegebenermaßen zu einem populistischen Zeitpunkt, aber wann sonst sollte man die Bevölkerung wachrütteln, wenn nicht mitten in der großen Dürre und Hitzewelle, in der ganze Flüsse versiegen, selbst schwedische Wälder in Flammen aufgehen, und es teilweise am Nordpol kürzlich wärmer als in Zentraleuropa war? Wenn die Diskussion um Seehofer und ein paar Flüchtlinge an der bayerischen Grenze, die bereits anderswo registriert wurden, die Medien mehr bewegt als der Klimawandel, der unsere ganze Lebensweise bedroht – und voraussichtlich in den nächsten Jahrzehnten deutlich größere Migrationsbewegungen auslösen wird als militärische Konflikte.