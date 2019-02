01.02.2019

Trump leugnet wieder

Eine Kältewelle hat den Mittleren Westen der USA im Griff. Präsident Trump nutzt das, um erneut den menschengemachten Klimawandel in Frage zu stellen – seine Wetterbehörde widerspricht ihm öffentlich.

Der Fake-News-Präsident hat wieder zugeschlagen. "Was zum Teufel ist mit der Erderwärmung los? Bitte komm schnell zurück, wir brauchen dich", schrieb Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Das war die zynische Reaktion des US-Präsidenten auf die beißende arktische Kälte, die den Mittleren Westen der USA heimgesucht hat und nach Angaben des Nationalen Wetterdienstes auch die nächsten Tage dort und in den östlichen Landesteilen verharren wird. Die Behörden in den betroffenen Landesteilen hatten gewarnt, dass die extremen Niedrigtemperaturen lebensgefährlich seien. Tatsächlich hat es auch bereits mehrere Kältetote gegeben, wie US-Medien berichteten.

Die Temperaturen sind in der Tat rekordverdächtig niedrig. In Grand Forks im Bundesstaat North Dakota wurden minus 37 Grad gemessen, die auf der Haut "gefühlte Temperatur" lag sogar bei minus 52 Grad. In Chicago, der drittgrößten Stadt der USA, sank das Thermometer auf minus 27 Grad Celsius.

Vielerorts blieben Geschäfte, Schulen und Behörden geschlossen. Die Post stellte in vielen Regionen im Mittleren Westen den Dienst ein. Tausende Flüge auf den beiden Airports von Chicago sowie in Kanada wurden abgesagt.

Behörden in den Bundesstaaten Michigan, Illinois und Wisconsin hatten am Mittwoch bereits Notstandsmaßnahmen in Kraft gesetzt. Für Obdachlose wurden Notunterkünfte eingerichtet, unter anderem auch Busse als Kälteschutz zur Verfügung gestellt, so in Chicago und Minneapolis. Der Gouverneur von Illinois, J. B. Pritzker, warnte, es bestehe ein reales Risiko, dass Menschen erfrieren könnten. Bürger sollten nach Möglichkeit in Innenräumen bleiben.

Klimawandel kann Kältewellen sogar begünstigen

Ursache für die Frostwelle sind arktische Luftmassen, die sich vom Polarwirbel gelöst haben. Der Polarwirbel kreist normalerweise relativ geschlossen um den Nordpol, im aktuellen Fall bildete sich eine Abspaltung davon, die sich Richtung Süden bewegt hat.

Klimaforscher haben bereits angesichts früherer Kälteeinbrüche dieser Art darauf hingewiesen, dass solche Instabilitäten eine Ursache in aufgrund des Klimawandels veränderten Strömungsverhältnissen in der Atmosphäre haben könnten. Andererseits zählen Kältewellen ganz einfach zu nordamerikanischen Wintern dazu. Und sowieso gilt: Wetter ist nicht gleich Klima.

Trumps fehlgeleiteter Spott über die angeblich ausbleibende globale Erwärmung blieb nicht unwidersprochen. Die US-Klimabehörde NOAA nutzte ebenfalls Twitter zu einer Klarstellung. "Schneestürme sind in einem sich erwärmenden Klima nicht nur möglich, sie können sogar wahrscheinlicher werden", heißt es in einer in dem Tweet verlinkten längeren Erläuterung der NOAA zu der Frage, warum die Erwärmung der Ozeane polare Kältewellen und Schneefall-Rekorde mitauslösen könnte.

Nicht nur die NOAA, die Atmosphäre und Ozeane beobachtet und zu den führenden Klimainstituten weltweit zählt, versucht, Aufklärung gegen die grassierenden Fake-News zum Klimawandel zu setzen. Auch die altehrwürdige Nationale Akademie der Wissenschaften sieht offenbar die Zeit gekommen, offensiver mit "falsche Wahrheiten" in Zusammenhang mit der globalen Erwärmung umzugehen.

Die Akademie plant den Aufbau einer speziellen "schnellen Reaktionseinheit", die als Reaktion darauf echte Fakten gemäß dem Stand der Wissenschaft liefern soll – möglichst innerhalb von 48 Stunden, wie es in einem jetzt veröffentlichten ausführlichen Papier zur künftigen Informationsstrategie der Akademie heißt.

Besonders wichtig sei das, "wenn Klimaforschung falsch dargestellt oder ignoriert wird, speziell bei sehr einflussreichen Einzelpersonen oder Gruppen". Allerdings denkt man auch daran, die Öffentlichkeit sozusagen vorbeugend in Situationen zu informieren, "wenn Desinformation droht".

Natürlich nahmen weder die NOAA noch die Akademie in ihren Stellungnahmen direkten Bezug auf Trumps Twitter-Einlassungen. Doch wer damit wohl vor allem gemeint war, mussten sie ja nun auch wirklich nicht hinzufügen.

Quelle Der Bericht wurde von der Redaktion „klimareporter.de“ (Joachim Wille) 2019 verfasst - der Artikel darf nicht ohne Genehmigung (post@klimareporter.de) weiterverbreitet werden! Diese Meldung teilen

Das könnte sie auch interessieren