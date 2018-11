19.11.2018

USA: Mehr als 200 Bürgermeister für Solarenergie

Gemeinsam für "solare" Gemeinden: Mit ambitionierten Plänen zur vollen Energiewende.

Mehr als 200 Bürgermeister, die Städte in jedem US-Bundesstaat repräsentieren, haben einen "Aufruf der Bürgermeister für Sonnenenergie" des Environmental America Research & Policy Center, einer US-NGO, unterzeichnet , das eine gemeinsame Vision für solare Gemeinden beinhaltet.



"Während unsere Bundesregierung die Energiepolitik des 19. Jahrhunderts fördert, können sich die Amerikaner an die lokalen Regierungen wenden, um den Übergang der Vereinigten Staaten zu sauberer Energie voranzutreiben", sagt Emma Searson, Go Solar Campaign Vertreterin von Environment America. „Bürgermeister im ganzen Land stellen sich der Herausforderung - größer zu denken, klüger zu handeln und die Sonne für mehr Kraft zu nutzen.“



Die Liste der 216 Bürgermeister, die den Brief unterzeichnet haben, umfasst das gesamte politische Spektrum, darunter auch 25 Republikaner, sowie ein breites Spektrum an Stadtgrößen und -budgets. James Brainard, republikanischer Bürgermeister von Carmel, Ind., ist stolz darauf, den Aufruf mit seiner Gemeinde zu unterstützen, und sagt, es sei ein "Kinderspiel" für jede Stadt.

„Auch wenn Carmel sein beträchtliches Wachstum fortsetzt, arbeitet unsere Stadt stark daran, unseren CO2-Fußabdruck deutlich unter den Stand zu reduzieren, den wir vor einigen Jahren hatten, als wir noch eine kleinere Gemeinde waren. Solarenergie spielt dabei eine wichtige Rolle, wir haben mehr als 6.100 Panele in vier großen Anlagen. Dazu gehören unsere Wasseraufbereitungsanlage, eine Pumpstation für sanitäre Abwasserleitungen und zwei öffentliche Parkhäuser in unserer Innenstadt. Sie kosten etwa 3,2 Millionen US-Dollar, bringen aber innerhalb der wahrscheinlichen Lebensdauer der Panele deutlich mehr als das Doppelte an Energieeinsparung. All dies in einem Teil des Landes, der nicht, so wie in südlichen Bundesstaaten an jedem Tag des Jahres Sonnenschein hat. “



Der Bürgermeisterbrief für Solarenergie hat dutzende Unterzeichner aus nördlicheren Gemeinden wie Carmel, die kurze, kalte Wintertage erleben. Minneapolis zum Beispiel möchte mehr Solarenergie sowohl für den städtischen Stadtverkehr als auch für Private Siedlungen einsetzen, um 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen.



„Wenn es um erneuerbare Energien geht, ist Minneapolis dabei. Wir haben einen klaren Weg für alle kommunalen Einrichtungen gesetzt, die bis 2022 zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollen, und ein noch ehrgeizigeres Ziel, bis 2030 100 Prozent der erneuerbaren Energien in der ganzen Stadt zu erreichen“, sagt Bürgermeister Jacob Frey. „Wir bauen in städtischen Gebäuden Solargärten und arbeiten mit Gemeinschaftsorganisationen zusammen, die den Rest der Stadt mit Solarstrom versorgen möchten. Und damit das noch mehr in die Breite geht, haben wir die stärksten solaren Anreize im Land für unsere Bewohner, für einkommensschwache Mehrfamilienhäuser, für Unternehmen und für gemeinnützige Organisationen geschaffen.“



Einige Städte wie Red Lodge, Mont., verfolgen nationale Programme, die zur Förderung der solaren Entwicklung beitragen können:



"Die Errichtung von PV-Anlagen in Red Lodge erschwinglicher und zugänglicher zu machen, ist eines unserer Ziele", sagt Bill Larson, Bürgermeister von Red Lodge. „Wir arbeiten derzeit daran, eine von SolSmart zertifizierte Community zu werden, und werden eine "Solarize-Kampagne" für Anwohner starten, die es ihnen ermöglichen wird, Solarenergie zu Hause und in Büros zu einem reduzierten Preis zu nutzen. Solarenergie ermöglicht es uns allen, unseren CO2-Fußabdruck zu senken, unsere Energiekosten zu senken und autarker zu werden. “



Die Anzahl der Unterschriften im Schreiben des Bürgermeisters für Sonnenenergie hat sich seit Dezember 2017 mehr als verdreifacht, und das Zentrum für Umwelt- und Umweltforschung (Environmental America Research and Policy Center) gibt an, dass die Zahl weiter steigen wird. Das Projekt "Mayors for Solar Energy" geht über einen reinen Pakt hinaus: Es veranstaltet Schulungen und Unterlagen, um den Städten zu helfen, mehr erneuerbare Energie zu beziehen.



"Bürgermeister kennen die Bedürfnisse ihrer Bürger besser als alle anderen", sagt Searson. „Sie wissen, welche Infrastruktur vorhanden ist und wie sie angepasst werden kann, damit solare und andere Formen sauberer, erneuerbarer Energien die fossilen Brennstoffe verdrängen können, die unsere Gemeinden belasten und unsere Familien krank machen. Es sind Nachbarn, die Nachbarn in eine bessere Zukunft verhelfen.“





