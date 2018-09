05.09.2018

Volksbegehren in Bayern "Klimaschutz in die Verfassung"

Start des Volksbegehrens „Klimaschutz in die Verfassung“ in Bayern: Aufruf zur Unterstützung durch alle gesellschaftlichen Gruppen.

Am 3. September startete der Verein Klimaschutz – Bayerns Zukunft e.V. die Unterschriftenaktion für das Volksbegehren Klimaschutz in die Bayerische Verfassung. Bis zum 4. Oktober will der Verein die erforderlichen 25 000 Unterschriften sammeln, um dann die Aufnahme des Staatszieles Klimaschutz in die Verfassung in Bayern beantragen zu können.

Ziel des Volksbegehrens ist es, den Klimaschutz und die Umstellung der Energieversorgung auf Erneuerbare Energien als Staatsziele in der Bayerischen Verfassung zu verankern.

In der gestrigen Pressekonferenz in Würzburg stellte ich gemeinsam mit den beiden anderen Sprechern Patrick Friedl, Stadtrat in Würzburg für Bündnis 90/Die Grünen und Hans-Jürgen Fahn, Mitglied im Bayerischen Landtag für die Freien Wähler, die Initiative vor. Starke Unterstützung bekamen wir von der Ukrainischen Rocksängerin Ruslana, die inzwischen zur Botschafterin der Weltkampagne für 100% Erneuerbare Energien ernannt wurde.

Die Bayerischen Medien berichten ausführlich darüber z.B.: Bayerischer Rundfunk | Main-Post

Mit der Unterschriftenaktion soll dokumentiert werden, dass die bayerische Bevölkerung wirksamen Klimaschutz will. Aktuell gibt es kaum noch Bemühungen der Bayerischen Staatsregierung für Klimaschutz in Bayern. Durch gesetzliche Blockaden in Berlin und München ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien faktisch zum Erliegen gekommen. Dabei sind es gerade die Erneuerbaren Energien, die in Deutschland den Löwenanteil von 47% aller CO2-Reduktionen seit 1990 beigetragen haben, so eine neue Studie der Energy Watch Group. Emissionshandel und andere Klimaschutzmaßnahmen sind bisher weitgehend unwirksam geblieben.

Seit gestern laufen viele Aktivitäten in allen bayerischen Kommunen: Infostände und Vortragsveranstaltungen zum Klimaschutz mit Unterschriftensammlungen. Jede Aktivität hilft. Daher bitten wir um Unterstützung beim Werben für das Anliegen und Unterschriften sammeln. Umfangreiches Informationsmaterial gibt es hier zu bestellen:

Dort gibt es die Unterschriftenlisten, Flugblätter, Aufkleber, Plakate und Transparente zu bestellen. Außerdem stehen dort eine Musterpresseerklärung, Merkblätter und Unterschriftenlisten zum Herunterladen zur Verfügung.

Auch die Gewinnung von Unterstützerorganisationen, sowohl in der zivilen Gesellschaft, wie auch bei den politischen Parteien läuft weiter. Unterstützung bekam der Verein trotz knapper Vorbereitungszeit in der Ferienzeit bereits von 12 Initiativen, Vereinen und Parteien:

Arbeitsgemeinschaft Bayerische Solarinitiativen (ABSI)

Bayern Allianz für Atomausstieg und Klimaschutz (BAAK)

Bergwaldprojekt e.V.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Bayern (GRÜNE)

Bündnis für Atomausstieg und erneuerbare Energien (BüfA Regensburg)

Energieinitiative Rhön und Grabfeld e.V.

Energiewende ER(H)langen e.V.

Ökologisch-Demokratische Partei Bayern (ÖDP)

Solarförderverein Regensburg (Samos e.V.)

Solarfreunde Moosburg e.V.

Sonnenkraft Freising e.V.

Überparteiliche, bayerische Plattform gegen Atomgefahren, insbesondere aus Temelin e.V. (Plattform Temelin)

Der Verein ruft alle gesellschaftlichen Gruppen zur Unterstützung auf.

Wer seine Unterstützung erklären möchte oder sonstige Fragen hat, kann sich gerne jederzeit an den Verein wenden:

Klimaschutz – Bayerns Zukunft e.V.

Reibeltgasse 8

97070 Würzburg

Telefon: 0931 – 20 50 690

E-Mail: info@klimaschutz-verfassung.de

www.klimaschutz-verfassung.de

Gerne können Sie den Verein mit einer Spende unterstützen: Kontoinhaber: Klimaschutz-Bayerns Zukunft e.V. | IBAN: DE23703500000011040011 | Stichwort: Volksbegehren

