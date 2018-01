20.01.2018

B.A.U.M.-Jahrbuch 2018 erschienen

Nachhaltiges Investieren als wirksamster Hebel für die große Transformation

Mit seinem aktuellen Jahrbuch zielt B.A.U.M. auf den Kern des Wirtschaftens und fragt, wie Finanzanlagen zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung wirksam werden können. Die Expertenbeiträge beleuchten Kriterien und Strategien für verantwortliches Investieren, stellen Nachhaltigkeits-Ratings und Siegel vor und bringen Projektbeispiele aus der Praxis.

"Nachhaltiges Investieren ist von entscheidender Bedeutung, um Kapitalmärkte und Finanzströme so umzuleiten, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, besonders Mittelständler, finanziell gestärkt werden", erklärt Prof. Dr. Maximilian Gege im aktuellen Jahrbuch. Der Vorsitzende von B.A.U.M. e.V., dem führendem Netzwerk nachhaltig wirtschaftender Unternehmen, fordert zudem, Geschäftsfelder kritischer als bisher auf konkrete Beiträge zur Erreichung der 17 Sustainable Developement Goals (SDG) der Vereinten Nationen zu bewerten und dabei insbesondere den Finanzsektor als Hebel zu nutzen.



Geld regiert die Welt

Bei Finanzanlagen wird bisher zu wenig danach gefragt, was das investierte Kapital bewirkt. Es fehlt an Transparenz; oft gehen z.B. Fonds, die mit Nachhaltigkeit werben, Kompromisse ein und nehmen Unternehmen in ihr Portfolio auf, die bewertbaren Nachhaltigkeitsansprüchen nicht oder nicht genügend entsprechen. B.A.U.M. will deshalb die Debatte um nachhaltiges Investieren vorantreiben und stellt in seinem Jahrbuch Ansätze vor, wie Investitionen zugunsten einer nachhaltigen Entwicklung wirksam werden können. Das B.A.U.M.-Jahrbuch 2018 mit einem Vorwort von EU-Umweltkommissar Karmenu Vella enthält u. a. folgende Beiträge:

Prof. Dr. Alexander Bassen (Universität Hamburg): Lohnt sich nachhaltiges Investieren?

Volker Weber (Forum Nachhaltige Geldanlagen): Nachhaltig investieren mit Strategie

Dieter Niewierra (oekom research): Nachhaltigkeitsratings als Orientierung und Maßstab beim Investment

Dr. Annabel Oelmann (Verbraucherzentrale Bremen): Mehr Transparenz führt zu mehr Akzeptanz

Peter Körndl (Commerzbank): Nachhaltigkeitskriterien in der Vermögensverwaltung

Karsten Kührlings (GLS Bank): Green Bonds - Anleihe in Grün?

Matthias Lehnert (Oikocredit): Social Impact Investing: Möglichkeiten und Grenzen

Neben Expertenbeiträgen zum Schwerpunktthema bringt das Jahrbuch Porträts nachhaltig wirtschaftender Unternehmen und informiert über Arbeitsfelder und Projekte von B.A.U.M.



Das B.A.U.M.-Jahrbuch entstand in Zusammenarbeit mit dem Münchener ALTOP Verlag, der als Herausgeber des Entscheidermagazins "forum Nachhaltig Wirtschaften" große Expertise einbringt. Das Buch im Format DIN A4 ist durchgehend vierfarbig gedruckt, umfasst 204 Seiten und ist für 19,90 Euro im Buchhandel unter der ISBN 978-3925646706 sowie direkt beim Verlag erhältlich.

B.A.U.M.-Vorsitzender Prof. Dr. Maximilian Gege in einem Interview im Jahrbuch.

