25.08.2018

BALD - 10 revolutionäre Technologien

... mit denen alles gut wird oder komplett den Bach runtergeht!

Kelly und Zach Weinersmith erklären genial und witzig die größten Herausforderungen unserer Zeit. Der Blick in eine (hoffentlich) großartige Zukunft.

Zach Weinersmith ist mit seinem Blog „Saturday Morning Breakfast Cereal“ einer der großen Pop-Science-Cartoonisten im Netz.

Jetzt haben er und seine Frau Kelly ein Buch über zehn vielversprechende Zukunftstechnologien geschrieben, die unsere Welt schon bald zu einem besseren Ort machen könnten … wenn alles gut geht.

Wieso Häuser bauen, wenn man sie auch drucken könnte?

Warum holen wir unsere Rohstoffe nicht einfach vom nächstgelegenen Asteroiden?

Und wäre ein Lift ins All nicht praktisch?

Klingt verrückt, aber wir leben in einer Zeit, in der all das Realität werden könnte – BALD! Geniale, faszinierende und hochkomische Lektüre für alle, die wissen möchten, was die Zukunft an Großartigem bringt.

Quelle Hanser Verlag 2018

