17.12.2017

Buchtipp zu Weihnachten: Meine kleine Energiewende

In „Meine kleine Energiewende“ werden moderne und langfristige Lösungen aufgezeigt, mit deren Hilfe Sie auf lange Sicht Geld sparen.

Der Ratgeber bietet Orientierung in einem Markt, der mit all seinen Anbietern teilweise selbst für Experten unübersichtlich ist. Und die Autoren wissen, wovon sie sprechen: Arthur Singer arbeitet und forscht als Elektrotechnikingenieur im Greentech-Bereich. Ulrich Bürger ist studierter Elektro- und Informationstechniker und hat langjährige praktische Erfahrung in der Photovoltaik- und Speicherbranche.

Dabei beschränkt sich das Buch nicht nur auf die Theorie. Für alle wesentlichen Themengebiete gibt es praktische Tipps, Kostenübersichten sowie Checklisten und Beispielrechnungen. So sehen Sie sofort, welche Investitionen sich lohnen – und wovon Sie besser die Finger lassen sollten.

Das Ende 2016 erschienene Buch umfasst 151 Seiten, inklusive sieben Tabellen und elf Abbildungen. Kurzum: ein verständlich und gut geschriebenes Buch, das sich bestens als Weihnachtsgeschenk eignet.

Quelle photovoltaik | 2017

